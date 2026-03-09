Van der Poel komt met één belofte voor de Ronde van Vlaanderen

Van der Poel komt met één belofte voor de Ronde van Vlaanderen

Zien we Mathieu van der Poel binnenkort ook in de Ronde van Vlaanderen weer schitteren op de kasseien? Eén belofte kan hij alvast wel maken.

Na de Omloop werd hij eraan herinnerd dat nog nooit iemand die koers en de Ronde van Vlaanderen won in hetzelfde jaar. Uiteraard zei Van der Poel dat hij daar geen enkele keer aan heeft gedacht. We herinneren ons wel nog hoe Pogacar hem vorig jaar loste op de Oude Kwaremont en ook in de Strade was de Sloveen indrukwekkend. 

Het doet vrezen dat er in de Ronde van Vlaanderen 2026 een voorspelbaar scenario aankomt. Ook Vlaanderens Mooiste zou weer op een lange solo van 'Pogi' kunnen uitdraaien. Van der Poel belooft alvast om het niet op te geven en met open vizier de strijd aan te gaan, zonder al te ingewikkelde tactische plannetjes te maken.

Vorm staat centraal voor Van der Poel

Hij laat zich dus niet intimideren door de overmacht van Pogacar in andere wedstrijden. "Ik denk niet dat het een geheim is dat mijn grote doelen opnieuw de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn. Iedereen weet ook wel hoe sterk Tadej Pogacar is in de Ronde van Vlaanderen. Ik doe wat ik kan om in de best mogelijke vorm te zijn."

Dat is voor Van der Poel de eerste voorwaarde om terug kans te maken op een vierde overwinning. "En dan zien ik wel hoe het gaat in de koers." Van der Poel gaat zich dus niet verliezen in tactische ingrepen en wil kunnen vertrouwen op zijn instinct. Tenslotte is het ook datgene wat hem al zo ver heeft gebracht in de klassiekers.

Van der Poel gaat de strijd aan

Lees ook... "Multigetalenteerd, de schone madam aan zijn zijde...": Van der Poel vergeleken met Frank Vandenbroucke
Uiteraard weet de man van Alpecin-Premier Tech ook wel dat Pogacar hem voor een hele grote uitdaging stelt. "De laatste jaren is al gebleken dat het heel moeilijk is om hem te verslaan, maar ik ga het sowieso proberen", verzekert VDP. 

