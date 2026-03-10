Doet Van der Poel mee in de strijd met Van Aert en co? Roodhooft is klaar en duidelijk

In de Strade Bianche liet Mathieu van der Poel nog links liggen, maar in Tirreno-Adriatico krijgt Mathieu van der Poel toch nog gravel. De Nederlander zal uiteraard een van de favorieten zijn.

Zo'n 5,3 kilometer gravel in de laatste zeven kilometer met stroken tot 14% en de laatste 1,2 kilometer die ook nog 7,1% gemiddeld oploopt. Dat moet Mathieu van der Poel als muziek in de oren klinken.

Van der Poel nam net als Van Aert een snipperdag tijdens de tijdrit om zich volledig te kunnen focussen op de gravelrit. In tegenstelling tot Van Aert hebben Van der Poel of Alpecin-Premier Tech de rit wel niet verkend.

Van der Poel heeft zinnen gezet op ritzege in Tirreno-Adriatico

Dat Van der Poel er wel voor wil gaan, is wel duidelijk. "Dit is absoluut een rit die binnen de mogelijkheden van Mathieu valt", zegt ploegleider Christoph Roodhooft dan ook bij Het Nieuwsblad.

Vorig jaar greep Van der Poel met een tweede en derde plaats net naast een ritzege, dit jaar wil hij zijn vierde ritzege in zijn carrière in Tirreno-Adriatico pakken. Want ook voor Van der Poel blijft dat speciaal.

Al blijft het hoofddoel van Van der Poel uiteraard wel het voorbereiden van de klassiekers, met volgende week zaterdag al Milaan-Sanremo. En dat is nog altijd belangrijker dan een ritzege in Tirreno-Adriatico.