Opnieuw tegenslag: Lotto-Intermarché heeft slecht nieuws over Van Eetvelt

Lennert Van Eetvelt blijft op de sukkel en moet nu ook uit Tirreno-Adriatico stappen. De kopman van Lotto-Intermarché komt niet meer aan de start van de tweede etappe.

Valpartij Van Eetvelt in Strade Bianche

Afgelopen zaterdag kwam Lennert Van Eetvelt ten val in de Strade Bianche. Die val was niet in beeld, maar volgens Lotto-Intermarché ging Van Eetvelt na zo'n 100 kilometer tegen de grond en bezeerde daarbij zijn rechterknie.

De schade leek echter mee te vallen, want maandag kwam Van Eetvelt gewoon aan de start van de eerste etappe van Tirreno-Adriatico. Van Eetvelt werd 123ste, maar het resultaat speelde echter geen belang.

Van Eetvelt stapt uit Tirreno-Adriatico

Nu blijkt Van Eetvelt toch niet helemaal hersteld te zijn van zijn valpartij en gaat hij niet meer van start in de tweede etappe van Tirreno-Adriatico. Dat laat zijn ploeg Lotto-Intermarché weten op hun sociale media.

"Na enkele moeilijke dagen na zijn val in de Strade Bianche en de openingstijdrit zal Lennert Van Eetvelt niet starten in de tweede rit van de Tirreno-Adriatico vandaag", begint het statement van Lotto-Intermarché.

"Samen met de medische staf hebben we besloten geen risico's te nemen om op volle sterkte te kunnen terugkeren voor de rest het voorjaar." Milaan-Sanremo (21 maart) moet de volgende wedstrijd van Van Eetvelt worden.



