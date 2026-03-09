"Daar ligt de sleutel": Bruyeel onthult waarom Pogacar niet onklopbaar is in Milaan-Sanremo

Tadej Pogacar heeft in de Strade Bianche opnieuw stevig uitgepakt en getoond dat hij klaar is voor Milaan-Sanremo. Toch moeten Mathieu van der Poel en co nog niet wanhopen.

Eerste koers van het seizoen en meteen indrukwekkend uitpakken. Mathieu van der Poel deed het in de Omloop Nieuwsblad en Tadej Pogacar deed er nog een stevige schep bovenop in de Strade Bianche.

Pogacar wil Milaan-Sanremo winnen

De wereldkampioen lijkt gewoon verder te gaan op zijn elan van vorig jaar en won zijn laatste vijf wedstrijden waar hij aan de start stond. Al staat het zeker nog niet vast dat Pogacar die reeks kan verderzetten in Milaan-Sanremo.

Pogacar heeft zijn zinnen gezet op La Primavera, maar heeft zeker nog geen gewonnen spel volgens Johan Bruyneel. "Milaan-Sanremo is een koers waar men weer terug bij elkaar kan komen, het is compleet anders", zegt hij bij THEMOVE.

Bruyneel ziet Pogacar niet onklopbaar in Milaan-Sanremo

"De sleutel zal de zone tussen de Cipressa en de Poggio zijn, en hoe ze daarmee omgaan." Vorig jaar viel Pogacar aan op de Cipressa en reed hij weg met Van der Poel en Ganna, maar geraakte hij niet van hen af.

"Zelfs al geraakt hij dit jaar weg, dan zie ik voor me dat ze achter hem gaan organiseren. Het is dus niet onmogelijk voor zijn concurrenten om hem te kloppen", stelt Bruyneel dan ook. Dat moet Mathieu van der Poel en co dan ook hoop geven.