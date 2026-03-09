"Minste wat je kan zeggen": Vansummeren wijst op niet te onderschatten feit bij Van Aert

Wout van Aert knokte zich in de Strade Bianche naar een tiende plaats. Johan Vansummeren vindt dat een bemoedigende prestatie, vooral door de tegenslagen van de voorbije weken.

Na pech in de finale van de Ename Samyn Classic eindigde Wout van Aert nog net in de top tien in de Strade Bianche. In een koers met heel veel hoogtemeters bokste Van Aert boven zijn gewicht tegen de vele lichtgewichten.

Geen vlekkeloze winter voor Van Aert

Voor Johan Vansummeren leverde Van Aert in de Strade Bianche dan ook een betere prestatie dan hij had verwacht. Van Aert deed mee in de finale en dat is al heel wat na wat hij al allemaal meemaakte in 2026.

Van Aert liep een enkelbreuk op, onderging een operatie onder narcose, moest herstellen, opbouwen op hoogtestage, werd ziek net voor de Omloop Nieuwsblad en moest opnieuw herstellen.

"Een lichaam verteert dat allemaal niet zo goed. Hij heeft geen zorgeloze winter achter de rug, dat is het minste wat je kan zeggen", zegt Vansummeren dan ook bij Het Belang van Limburg. Deze week wordt dan ook belangrijk.

Wordt Van Aert beter door Tirreno-Adriatico?

Lees ook... Van Aert heeft na snipperdag nog een grote vraag over de volgende belangrijke opdracht›

Van Aert rijdt Tirreno-Adriatico en zal er zeven dagen op rij op hoog niveau koersen. En dat zal volgens Vansummeren belangrijk zijn voor Van Aert. "Ik zie hem nog een pak beter worden", besluit de winnaar van Parijs-Roubaix 2011.