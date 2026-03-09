📷 Verboden technologie? Ploeg van Pogacar komt met uitleg over opvallende sensor

Tadej Pogacar vierde zijn vierde zege in de Strade Bianche met zijn rechterarm in de lucht. Daardoor werd een opvallende sensor zichtbaar, zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG komt met uitleg.

Er stond opnieuw geen maat op Tadej Pogacar in de Strade Bianche. Net als in 2024 pakte de Sloveen uit met een solo van zo'n 80 kilometer en pakte hij een historische vierde overwinning in de 20ste editie.

Pogacar stapte na de aankomst nog van zijn fiets en stak een gebalde rechtervuist de lucht in. Daardoor werd onder zijn oksel ook een vierkante sensor zichtbaar, wat meteen voor veel speculatie zorgde.

Was het een nieuwe sensor die lactaat of de lichaamstemperatuur kon meten? Of zelfs een toestel dat permanent de glucosewaarden meet, maar verboden is? In 2023 werd Faulkner als derde gediskwalificeerd in de Strade Bianche doordat ze glucosemeter droeg..

Pogacar droeg Whoop onder zijn oksel

UAE Team Emirates-XRG kwam bij wielermagazine ‘Velo’ met een antwoord dat iets minder spectaculair is. Het gaat namelijk om een sensor van Whoop, die Mathieu van der Poel rond zijn pols draagt.

Sinds deze winter is Whoop ook een partner van de ploeg en Pogacar droeg de sensor dan ook al aan zijn rechterpols. Al verschillende renners zouden volgens UAE de voorbije weken de sensor ook al onder hun oksel hebben gedragen, nu dus ook Pogacar.



