🎥 Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) krijgt stevige boete in Tirreno-Adriatico na vreemd gebaar

De Britse kampioen tijdrijden Ethan Hayter heeft een stevige boete gekregen in Tirreno-Adriatico. Hayter stak tijdens de openingstijdrit zijn middelvinger op naar een cameraman.

Ethan Hayter was na Filippo Ganna gestart in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico en kreeg de schier onmogelijke opdracht om zijn tijd nog te verbeteren. Dat lukte Hayter ook niet, hij werd achtste op 32 seconden.

UCI lacht niet met middelvinger van Hayter

Tijdens de tijdrit stak Hayter echter ook kort zijn middelvinger op naar een cameraman op de motor. Waarom Hayter het gebaar deed, is niet duidelijk. De UCI laat het echter niet zomaar passeren.

Hayter kreeg een boete van 500 Zwitserse frank (zo’n 550 euro) voor "ongepast gedrag” en hij verloor ook 25 UCI-punten. Aan een gele kaart ontsnapte de Britse kampioen tijdrijden wel.

Hayter vorig seizoen goed voor vijf zeges

Voor Hayter was het de tweede keer dit seizoen dat hij in de top tien eindigde van een tijdrit. In de UAE Tour was hij goed voor de vierde plaats, toen moest hij de duimen leggen tegen zijn ex-ploegmaat Remco Evenepoel.

Hayter rijdt sinds vorig seizoen voor Soudal Quick-Step en won vijf tijdritten. In de Baloise Belgium Tour, op het Brits kampioenschap, in de Ronde van Luxemburg en twee keer in de Tour of Holland was hij de beste tegen de klok.



