Bakelants wijst Vingegaard op zijn zwakke plek na de harde kritiek van de Visma-renner
Jan Bakelants weet wat het is om in het peloton te rijden. Bij Jonas Vingegaard lijkt dat niet meteen zijn favoriete bezigheid.

Vingegaard had na de eerste etappe van Parijs-Nice zware kritiek op het parcours, wat hij niet WorldTour-waardig vond. Dat zijn toch harde woorden van een tweevoudig Tourwinnaar. Tijdens de VRT-uitzending van de tweede rit was Jan Bakelants opnieuw co-commentator. De opmerkingen van Vingegaard waren hem ook opgevallen. 

"Hij heeft ergens een punt, het was zeker geen gemakkelijk parcours. Het was vrij technisch", is de eerste reactie van Bakelants. Vervolgens wijst de Belgische ex-renner toch ook Vingegaard zelf met de vinger. "Hij panikeert sneller dan de gemiddelde renner wanneer er een andere renner bij hem in de buurt te zien is", meent Bakelants.

Bakelants raadt Vingegaard aan klassiekers te rijden

Hij zag ook dat Vingegaard in de tweede rit de luwte in het peloton opzocht, wat mogelijk was door het gebrek aan wind. "In elk geval moet Vingegaard oppassen dat hij niet meteen altijd kritiek geeft als een parcours iets technischer is. Ik zou hem af en toe graag de start zien nemen in het klassieke werk. Hij blijft weg en traint heel veel."

Nochtans zou het rijden van die klassieke wedstrijden wel van Vingegaard nog een meer complete renner kunnen maken. "Hij heeft minder het pelotongevoel dan veel andere renners. Dat maakt dat hij iets sneller panikeert als een renner in de buurt komt. In een peloton rijden, is ook een automatisme dat je moet trainen", oordeelt Bakelants.

Vingegaard zou andere renners beter leren kennen

Vingegaard zou zo beter kunnen inschatten om potentiële gevaren te vermijden. "Door met uw collega's op pad te zijn, weet je ook wie hoe gaat reageren. Dan weet je bij wie je beter uit de buurt blijft en bij wie je veilig bent." 

