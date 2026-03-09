"Multigetalenteerd, de schone madam aan zijn zijde...": Van der Poel vergeleken met Frank Vandenbroucke

Er wordt een opvallende vergelijking gemaakt. Mathieu van der Poel is vergeleken met Frank Vandenbroucke door topkinesist Lieven Maesschalck.

De Belgische kinesist heeft deze vergelijking gemaakt in Bahamontes. Sommigen zullen er door bepaalde aspecten in het leven van wijlen Frank Vandenbroucke misschien raar van opkijken, maar Maesschalck heeft alleen maar positieve herinneringen aan VDB. "Frank was een fantastische, aimabele mens. Zeer intelligent ook."

Zo kon Vandenbroucke meerdere talen spreken en was hij tevens een enorme wijnkenner. "Hij was ook de eerste supervedette in de koers. Hij heeft er grenzen verlegd." Zijn charisma was onmiskenbaar. "We gingen een keer samen naar de Rode Duivels kijken. Toen we naar onze plaats in wandelden, begon heel dat stadion zijn naam te scanderen."

De coole Van der Poel

Maesschalck vindt dat Van der Poel dezelfde soort stijl heeft. Het is juist daarom dat Maesschalck die vergelijking maakt. "De Lamborghini, het nektapijtje, de schone madam aan zijn zijde, de intelligentie... Mathieu, is net als Frank, ook multigetalenteerd. Voetballen, golfen, skiën… Hij kan alles en heeft ook die ongelooflijke cool."

Van der Poel heeft een goed evenwicht tussen de koers en andere dingen die hem interesseren. "Mathieu moet je coachen door niet te coachen. Je moet hem de vrijheid laten andere dingen te doen. Wil hij gaan skiën na zijn achtste wereldtitel in het veldrijden? Laat hem skiën. Hij heeft dat ook nodig. Dat weten de Roodhoofts ook."

Slim van de Roodhoofts

Het lijkt inderdaad een slimme keuze van de broers Roodhooft om dit toe te laten. Qua uitstraling zullen Van der Poel en Vandenbroucke misschien dus wel iets gemeen hebben. Alleen zal Van der Poel kunnen zeggen dat hij meer uit zijn carrière heeft gehaald.