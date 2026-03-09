Nu al een verloren zaak? Magnier (Soudal Quick-Step) maakt zich weinig illusies

Paul Magnier opende de rekening van Soudal Quick-Step in de Ronde van de Algarve. In Tirreno-Adriatico vreest Magnier dat het een stuk moeilijker zal worden en al helemaal in Milaan-Sanremo.

Soudal Quick-Step moest lang wachten op een eerste zege van het seizoen, maar Paul Magnier liet The Wolfpack op 18 februari een eerste keer zegevieren. Drie dagen later won hij nog een keer in de Ronde van de Algarve. 

Weinig kansen voor Magnier in Tirreno-Adriatico

Het Vlaamse openingsweekend was minder geslaagd voor Magnier met een elfde plaats in de Omloop Nieuwsblad en een 131ste plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. "Dat kan helaas gebeuren in de Vlaamse koersen", zegt hij bij Sporza

Magnier wil deze week in Tirreno-Adriatico opnieuw van de zege proeven, maar beseft dat het niet gemakkelijk zal worden. "Met twee kansen mogen we al blij zijn. De klimmers zullen ons in die ritten ook nog eens proberen te vermoeien, zodat het zware sprints worden."

Milaan-Sanremo te hoog gegrepen door Pogacar

Voor Magnier is Tirreno-Adriatico echter ook een middel om nog beter te worden met het oog op Milaan-Sanremo, waar hij zijn debuut maakt. Al maakt Magnier zich weinig illusies na de Strade Bianche. 


Pogacar staat een paar niveaus boven de rest van het peloton en dus zal Magnier met geen al te hoge verwachtingen aan de start staan. "Ik zie het eerder als een ontdekkingstocht", stelt de Fransman dan ook. 

