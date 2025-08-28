Komt Toon Aerts in de problemen door fusie van Lotto en Intermarché-Wanty?

De aangekondigde fusie tussen Lotto Dstny en Intermarché-Wanty heeft de nodige gevolgen voor de renners. En dat geldt ook voor veldrijder Toon Aerts, verbonden aan Lotto Cycling Team.

De samensmelting van Lotto Dstny en Intermarché-Wanty staat in de steigers en zal normaal al vanaf 2026 van kracht zijn. Beide ploegen opereren momenteel op WorldTour-niveau en bundelen hun krachten onder één licentie.

30 renners

De fusie beoogt een efficiëntere inzet van middelen, een sterkere sportieve structuur en een bredere internationale uitstraling. De nieuwe ploeg zal opereren onder een nog nader te bepalen naam, met behoud van Belgische verankering.

De fusie betekent echter ook dat het aantal beschikbare plaatsen binnen de ploeg wordt beperkt. Dit kan gevolgen hebben voor renners die momenteel actief zijn bij een van beide formaties. Maar ook voor Toon Aerts.

Einde contract

Toon Aerts is verbonden aan Deschacht-Hens-FSP, maar via een samenwerkingsakkoord ook aan Lotto. Zijn contract loopt af eind 2025, en de fusie kan de onderhandelingen over een verlenging bemoeilijken.

Hoewel er nog geen officiële uitspraken zijn gedaan over individuele renners, is het duidelijk dat de fusie gevolgen zal hebben voor de samenstelling van het team. Aerts, die zich profileert als veldrijder met ambities op de weg, moet afwachten of hij past binnen de toekomstige strategie van de fusieploeg.

Volgens Het Belang van Limburg moet Aerts effectief een plekje krijgen op de rennerslijst met 30 namen van de nieuwe fusieploeg als hij nog op de weg wil rijden, daar waar dat nu niet het geval is. Of die plek er voor hem is zal nog duidelijk moeten worden.