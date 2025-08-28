Lotto én alweer Soudal Quick-Step moeten met renner minder verder in de Vuelta

Lotto moet in de Vuelta verder zonder Arjen Livyns. Soudal Quick-Step moest ook afscheid nemen van een renner en is nog maar met zes.

Geen Arjen Livyns meer aan de start van de zesde etappe van de Vuelta. De 30-jarige West-Vlaming verloor de voorbije dagen al veel tijd en is ziek. Nu kan hij niet meer verder en moet hij de Vuelta verlaten.

"We vinden het zeer spijtig dat we moeten meedelen dat Arjen Livyns zijn weg niet kan vervolgen in de Vuelta a España", schrijft Lotto op X. "Na de ploegentijdrit van gisteren begon Arjen zich ziek te voelen en zijn situatie verbeterde ’s nachts niet."

"Na een zorgvuldig onderzoek is onze medische staf tot de conclusie gekomen dat het voor zijn eigen welzijn en gezondheid beter is om de ronde nu te verlaten. We wensen Arjen een spoedig en volledig herstel."

Reinderink geeft op bij Soudal Quick-Step

Ook Soudal Quick-Step ziet na Valentin Paret-Peintre in de vierde etappe opnieuw een renner opgeven door ziekte. De Nederlander Pepijn Reinderink is niet meer van start gegaan in de zesde etappe.

Voor de 23-jarige Nederlander was het nog maar zijn eerste grote ronde. In de eerste etappe was hij mee in de vlucht en werd hij 21ste, in de vierde etappe sprintte hij naar de twintigste plaats.