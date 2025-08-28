Tim Celen gaat voor goud op WK paracycling maar vertelt over de zwaarste kritiek die hij krijgt

Tim Celen, drievoudig wereldkampioen en paralympisch medaillewinnaar, wil schitteren op het WK paracycling in Ronse. Hij mikt op goud, maar krijgt ook met zware kritiek af te rekenen.

Celen leeft met hemiplegie, een halfzijdige verlamming aan de rechterkant van zijn lichaam. “Waardoor mijn arm spastisch beweegt. Maar dat hield me als kind niet tegen,” zegt hij aan Gazet van Antwerpen.

Celen is bij het grote publiek vooral bekend van een incident op de Olympische Spelen, waarbij hij een hele koers moest rijden met een veiligheidsbar die het begeven had.

Hard werken

Het leven als professioneel wielrenner levert mooie momenten op, maar kent ook minder glamoureuze kanten. “Twee dingen. Om te beginnen: eten… of het gebrek eraan. Ik eet gewoon graag en lekker, maar moet er vaker naar kijken dan dat ik het kan proeven. Dat is echt niet fijn,” aldus Celen.

Daarnaast noemt hij warmtetraining als een bijzonder zware opgave. “Ik heb ooit in Australië getraind bij 45 graden, op een asfalttemperatuur van maar liefst 67 graden. Ze hebben ons toen van de weg gehaald.”

Complimenten spelen een belangrijke rol in zijn ontwikkeling, zowel sportief als persoonlijk. “Op sportief vlak is dat als mijn trainer heel tevreden is met hoe ik een wedstrijd tactisch en fysiek heb aangepakt. Op persoonlijk vlak groei ik enorm als ik voel dat mensen door mijn beperking heen kijken.”

Online kritiek als brandstof

De zwaarste kritiek komt volgens Celen uit digitale hoek. “Er zijn best wat mensen die mijn prestaties of die van andere paralympische atleten niet volwaardig respecteren.” In plaats van zich af te sluiten, kiest hij ervoor om deze reacties te lezen. “Ik draai ze om in positieve energie, in brandstof voor mijn volgende wedstrijd. Zodat ik aan iedereen kan tonen: 'Hie zenne ekik'.”