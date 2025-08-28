Tour de France wil mythische berg aandoen in 2026 en daar is een heel goede reden voor

Hoewel de editie van 2025 nog vers in het geheugen ligt, circuleren al geruchten over het parcours van de Tour de France 2026. Volgens regionale Franse kranten zou La Planche des Belles Filles opnieuw opgenomen worden in het rittenschema, en dat om meer dan sportieve redenen.

La Planche des Belles Filles, gelegen in de Vogezen, staat bekend als een van de meest uitdagende en symbolische beklimmingen in het moderne Tourverhaal. Sinds de eerste opname in 2012 heeft de berg zesmaal dienst gedaan als aankomstplaats, met memorabele zeges van onder meer Tadej Pogacar in 2022.

Sindsdien ontbrak de klim op de kaart van de Tour, maar daar lijkt in 2026 verandering in te komen. Volgens informatie uit de regionale kranten is de terugkeer van deze beklimming in voorbereiding. De berg biedt niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een visueel spektakel.

Olympische ambities

De heropname van La Planche des Belles Filles in de Tour de France 2026 lijkt niet louter ingegeven door sportieve motieven. Lokale autoriteiten hebben eind juni een dossier ingediend om op deze locatie de cyclo-crosswedstrijden van de Olympische Winterspelen 2030 te organiseren.

Door de berg opnieuw onder de internationale aandacht te brengen via de Tour, hopen de initiatiefnemers de zichtbaarheid en relevantie van de locatie te versterken. Een aankomst in de Tour zou de infrastructuur, logistiek en media-aandacht rond de site aanzienlijk verhogen, wat gunstig kan zijn voor de olympische kandidatuur.

Symboliek en sportieve waarde

De keuze voor La Planche des Belles Filles past binnen een bredere trend van de Tourorganisatie om iconische locaties te herwaarderen. De berg heeft in het verleden beslissende momenten opgeleverd in klassementsstrijd en blijft een referentiepunt voor klimmers.