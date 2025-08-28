Vertrek Derek Gee bij Israel-Premier Tech: sportieve breuk of moreel statement over Gaza?

Thijs Zonneveld onderzoekt in de podcast In de Waaier de opmerkelijke contractbreuk van Derek Gee bij Israel-Premier Tech. Daarbij stuit hij op sportieve, maar mogelijk ook morele motieven, waaronder de situatie in Gaza.

Derek Gee heeft zijn contract bij Israel-Premier Tech ingeleverd, ondanks dat de ploeg stelt dat er nog een rechtsgeldige verbintenis geldt. Maar wat is er precies allemaal aan de hand?

Morele bezwaren

“Je kunt zeggen dat hij niet zo’n lang contract had moeten tekenen, maar blijkbaar heeft hij genoeg grond om het op te zeggen. Je kunt het tenslotte niet zomaar opzeggen”, klinkt het bij Zonneveld.

De journalist speculeert over mogelijke achterliggende redenen. “Er kunnen ook dingen achter de schermen gebeurd zijn, waardoor hij zich slecht behandeld voelt of dat Israel hun contractuele afspraken niet is nagekomen. Er kan een clausule in staan.”

Mogelijk moet de breuk echter breder gezien en zit de renner met morele bezwaren. “Gee heeft zich tussen de regels door af en toe uitgelaten over dat hij het niet helemaal eens is met het Israëlische standpunt in zake Gaza en de Palestijnen. Het is weinig expliciet, maar ik vraag me af of dat kan bij die ploeg.”

Walgelijk

Zonneveld is uitgesproken over zijn eigen standpunt. “Als ik renner was van die ploeg en ik zou zien dat het land waarvoor ik reclame maak ziekenhuis, scholen, journalisten, hulpverleners bombarderen, dat zou ik walgelijk vinden.”

Tijdens de Tour de France sprak Zonneveld met vertegenwoordigers van Israel-Premier Tech. “Ze antwoordden dat we bij de baas moesten zijn. Dat is Sylvan Adams, en die vindt dat er een strijd tussen goed en kwaad bezig is. Het kwaad moet uitgeroeid worden en in zijn ogen zijn dat alle Palestijnen. Niet alleen de strijders van Hamas.”