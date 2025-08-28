Vrouw van José De Cauwer spreekt klare taal over feit dat hij na begrafenis van zijn dochter naar de Tour trok

Sylvana Dendas, de echtgenote van José De Cauwer, heeft in een interview met HUMO openhartig gesproken over de impact van de koers op hun gezinsleven, en over José's beslissing om kort na de begrafenis van hun dochter Debbie opnieuw aan het werk te gaan in de Tour de France.

Na het verlies van hun dochter Debbie trok José De Cauwer vrijwel meteen naar Frankrijk om verslag uit te brengen van de Tour. Voor buitenstaanders leek dat een harde keuze, maar Sylvana Dendas begrijpt hem volledig.

Kleinkinderen

“De koers is zijn tweede leven. Door daarop te focussen hoefde hij even niet aan haar te denken. Ik begrijp dat,” zegt ze aan HUMO. Zelf zocht ze troost bij haar kinderen en kleinkinderen. “Giullia, de kleinste, verjaart op 8 juli. Ik ben mijn dochter gaan helpen met haar feestje. En ik heb me weer op mijn knutselwerk gestort.”



De keuze van José om zich op zijn werk te storten, was volgens haar geen vlucht, maar een manier om met het verdriet om te gaan. De passie voor de koers gaf hem richting in een periode van diepe rouw.

Dendas schetst een beeld van een man die zijn leven lang volledig toegewijd is geweest aan de wielersport, ook al hadden ze het financieel heel erg moeilijk. “Ik weet dat veel vrouwen in het wielermilieu pissig waren omdat hun man er zo vaak niet was, maar ik heb snel begrepen: de koers is zijn leven.”

Koers gaat voor

Die toewijding ging ver: zelfs tijdens de bevalling van hun dochter Giana was José met de koers bezig. “Ik lag de pijn te verbijten en hij was met de gynaecoloog de voorjaarskoersen aan het bespreken!”

Ze vertelt dat de bevalling toevallig tussen twee koersen viel, waardoor José aanwezig kon zijn. “Anders was hij er niet bij geweest.” Ook andere momenten in het gezinsleven, zoals communiefeesten, oudercontacten en eerste vriendjes, heeft hij vaak gemist. “De koers gaat voor,” vat ze het samen.