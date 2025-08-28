Widar slaat toe in Ronde van de Toekomst, maar De Cauwer vreest voor de zaak

Jarno Widar heeft de derde laatste etappe in de Ronde van de Toekomst gewonnen. Vrijdag worden er nog twee etappes afgewerkt die zullen beslissen over het eindklassement.

Op de voorlaatste dag van de Ronde van de Toekomst stond de koninginnenrit op het programma, met Col des Saisies (13.8 km aan 5%), de Cormet de Roselend (20.3 km aan 6%) en de aankomst op Tignes 2100 (26.2 km aan 4.8%).

Het werd een duel tussen Franse topfavoriet Paul Seixas en Jarno Widar, leider Maxime Decomble was niet mee. In het slot kwamen er wel nog enkele andere favorieten terug, op dat moment versnelde Widar.



De 19-jarige Belg hield stand en won met vijf seconden voorsprong op Seixas, Nordhagen en Ramirez. In het klassement schuift Widar op naar plek vijf, hij volgt wel nog altijd op 1'03" van leider Decomble.

Kan Widar de Ronde van de Toekomst nog winnen?

Vrijdag staat er in de voormiddag een bergrit van 40 kilometer op het programma, in de namiddag een klimtijdrit op La Rosière (10,4 km aan 6.6%). Kan Widar de Ronde van de Toekomst nog winnen?

"Het ziet er niet zo goed uit", zegt Joseé De Cauwer bij Sporza. "Er kan nog het een en het ander gebeuren, maar die eerste tijdrit was in het voordeel van Seixas. Maar we gaan het moeten bekijken en volgen."