📷 In totaal andere omstandigheden: Van Aert en Van der Poel stomen zich klaar

Zondag komen Mathieu van der Poel en Wout van Aert allebei in actie in Frankrijk. Ze bereiden zich ook allebei voor bij onze zuiderburen, maar wel in totaal andere omstandigheden.

Wout van Aert verblijft na de Deutschland Tour aan de Franse Côte d'Azur. Zondag zou Van Aert normaal aan de start komen van de Bretagne Classic, maar die koers heeft hij nog van zijn programma geschrapt

Toch zit het seizoen Van Aert er nog niet op, hij rijdt op op 12 september de GP Quebec, op 14 september komt hij ook aan de start in de GP Montréal. Van Aert sluit zijn seizoen op 20 september af met de SUPER 8 Classic. 

Lees ook... Is het vat helemaal af? Wout van Aert past zijn programma aan

In de buurt van Monaco werkte Van Aert donderdag een training van zo'n 145 kilometer af met onderweg zo'n 2400 hoogtemeters. Van Aert trok richting Sanremo en deed dat in een gevoelstemperatuur van 22 graden. 

 

Van der Poel op de Joux-Plane

Ook Mathieu van der Poel is in Frankrijk, hij bereidt de wereldbekermanche mountainbiken in het Franse Les Gets voor. Voor Van der Poel de laatste test voor het wereldkampioenschap mountainbiken op 14 september. 

Van der Poel trok naar de top van de Joux-Plane in de Alpen, al kreeg hij daar te maken met natte en mistige omstandigheden. Op de Joux-Plane steeg de temperatuur ook maar naar amper 13 graden.

 

