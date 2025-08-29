Belgische hoop in de Vuelta: deze renner is wel heel erg goed bezig

Tijdens de zesde etappe van de Ronde van Spanje heeft Louis Vervaeke zich onderscheiden als een van de sterkste klimmers van het peloton. Zijn prestaties in de rit naar Pal onderstrepen zijn groeiende rol binnen Soudal Quick-Step en zijn ambities in het bergklassement.

Al vroeg in de etappe van donderdag vormde zich een kopgroep van twaalf renners, waarin zowel Gianmarco Garofoli als Louis Vervaeke van Soudal Quick-Step vertegenwoordigd waren.

Vlucht

Ondanks de regen slaagde deze groep erin om een voorsprong van zes minuten op het peloton uit te bouwen. De renners van Soudal Quick-Step leverden een aanzienlijke inspanning op de beklimmingen, wat de positie van Vervaeke in de groep versterkte.

Tijdens de beklimming van de Collada de Toses, een klim van eerste categorie, kwam Vervaeke als eerste boven. Deze prestatie bracht hem nadrukkelijk in de strijd om de bergtrui. Zijn constante aanwezigheid vooraan en het sprokkelen van punten op meerdere beklimmingen bevestigden zijn klimmerscapaciteiten.

Op de slotklim van de dag, waar Jay Vine de overwinning greep, begon Vervaeke de gevolgen van zijn eerdere inspanningen te voelen. Toch bleef hij strijden tot de finish en eindigde als zevende. Dit resultaat betekende zijn beste klassering ooit in de Vuelta en leverde hem een vierde plaats op in het algemeen klassement, evenals een tweede plaats in het bergklassement.

Eén punt te weinig

“We waren echt vastberaden om samen te werken en een gat te slaan. Dat zorgde ervoor dat we voorop konden blijven. Ik had geluk dat Gianmarco erbij was, hij hielp me enorm”, laat onze landgenoot weten in een persbericht van de ploeg aan onze redactie. “Mijn hoofddoel was de bergtrui en ik gaf alles om punten te pakken waar het maar kon.”

Hoewel hij de trui op één punt misliep, bleef hij positief. “Ik had een goede dag, maar op de laatste klim begon ik te lijden en miste ik de trui uiteindelijk op één punt. Dat is een beetje frustrerend, maar ondanks dat ben ik tevreden met mijn inspanning. De Vuelta is nog lang, en ik ben vastbesloten om het opnieuw te proberen.”