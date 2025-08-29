Bijna onmogelijke opdracht: Louis Vervaeke ziet droom stevige klap krijgen in de Vuelta

Louis Vervaeke greep in de zesde etappe van de Vuelta net naast de bergtrui in de Vuelta. In de zevende etappe probeerde hij mee te zijn in de vlucht, maar dat lukte niet, zijn concurrent Jay Vine liep opnieuw uit.

In de zesde etappe van de Vuelta leek Louis Vervaeke op weg naar de bergtrui. In de vierde etappe had Vervaeke al acht punten gepakt en donderdag deed hij daar nog eens 15 punten bij door onder meer als eerste boven te komen op een beklimming van eerste categorie.

Vervaeke moest op de slotklim in de top vijf eindigen doordat ritwinnaar Jay Vine de volle buit pakte, maar daar slaagde de Belg niet in. Hij werd zevende en moest de bergtrui zo met één puntje aan de Australiër laten.



"Als de benen goed zijn, waarom het vandaag niet opnieuw proberen", zei Vervaeke voor de zevende etappe. "Er zijn veel punten te rapen, maar je moet ook je dagen uitkiezen. Als de benen goed zijn, zal ik het proberen."

Bergtrui wordt moeilijke zaak voor Vervaeke

Vervaeke probeerde het enkele keren, maar geraakte net niet mee. Bergkoning Jay Vine was wel mee in de vlucht en verzamelde onderweg tien punten, waardoor het voor Vervaeke een lastige opdracht wordt.

Als hij de bergtrui nog eens wil dragen, dan moet Vervaeke nu al elf punten goedmaken op Vine en dat terwijl de Australiër een betere klimmer is. Hoe dan ook wordt het een lastige opdracht voor de 31-jarige Belg.