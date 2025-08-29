Bondscoach Serge Pauwels schrikt van prestatie van Jarno Widar en schetst de gevolgen

Jarno Widar heeft met zijn overwinning in de koninginnenrit van de Ronde van de Toekomst niet alleen een sportieve mijlpaal bereikt, maar ook de aandacht getrokken van bondscoach Serge Pauwels. De prestatie op de slotklim naar Tignes overtrof zelfs historische referenties.

De rit in de Alpen, met een afstand van 121 kilometer en een totaal van 3.860 hoogtemeters, eindigde op een hoogte van bijna 2.100 meter. De Belgische ploeg speelde een actieve rol in het koersverloop, waarbij het tempo vanaf het begin hoog werd gehouden.

Widar bevestigde na afloop: “De ploeg nam de koers in handen en maakte het zwaar voor de rest. Dat kwam mij ten goede en voelde aan als perfect teamwerk. Daarna was het dan aan mij om het af te maken”, klonk het bij Het Laatste Nieuws.



Lees ook... Widar reageert met flinke kwinkslag nu hij de nieuwe Vingegaard of Pogacar genoemd wordt

Pogacar

Serge Pauwels, bondscoach van de Belgische wielerploeg, sprak zijn waardering uit voor de geleverde inspanning. “Winnen is altijd goed,” stelde hij. “Maar de grootste referentie van deze dag zijn de snelheden en de wattages waarmee Jarno en de jongens rond hem naar boven reden.”

De slotklim naar Tignes werd door Widar en vier andere renners afgelegd in 19 minuten, een volle minuut sneller dan Tadej Pogacar in de Tour van 2021. Hoewel Pauwels benadrukte dat directe vergelijkingen tussen wedstrijden niet altijd opgaan, noemde hij de prestatie “echt straf”.

De groep bestond naast Widar uit Paul Seixas, Jorgen Nordhagen, Mateo Ramirez en Lorenzo Finn. De klimgegevens bevestigen volgens Pauwels dat het om meer gaat dan een eenmalige uitschieter: “Ook in de proloog zag ik al heel straffe wattages, net als in een aantal andere ritten.”

Tour de France

De bondscoach trok een parallel met Pogacar, die twee jaar na zijn overwinning in de Ronde van de Toekomst de Tour de France won. “Vandaag zou ik durven denken dat Paul Seixas, die de grote Tourhoop is van heel Frankrijk, over twee jaar ook meedoet voor het podium in een grote ronde. En als hij dat kan, zal Widar ook in de buurt komen.”