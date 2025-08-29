Doodstrijd is nog niet voorbij: nog één grote kans voor Arkéa-B&B Hotels

Ondanks het naderende einde van de sponsorcontracten blijft wielerploeg Arkéa-B&B Hotels onder leiding van Emmanuel Hubert vasthouden aan de hoop op een doorstart. De tijd dringt, maar het geloof in het project is nog niet verdwenen.

De toekomst van Arkéa-B&B Hotels is uiterst onzeker. Met het aangekondigde vertrek van de hoofdsponsors Arkéa en B&B Hotels eind 2025, bevindt de ploeg zich in een kritieke fase. Manager Emmanuel Hubert blijft zoeken naar nieuwe investeerders, maar erkent dat de situatie nijpend is.

Grote druk

“Ik geloof er nog steeds in, maar de druk neemt toe,” verklaarde hij tegenover Ouest France. Hoewel de ploeg recent sportieve successen boekte, blijft de respons vanuit het bedrijfsleven beperkt.

Zo eindigde Kévin Vauquelin als zevende in het algemeen klassement van de Tour de France, en won Ewen Costiou een rit in de Tour du Limousin. Toch lijken deze prestaties onvoldoende om nieuwe sponsors aan te trekken.

Vertrek van renners

De aanhoudende onzekerheid heeft directe gevolgen voor de renners. Verschillende talenten, waaronder Vauquelin, Costiou en Luca Mozzato, worden benaderd door World Tour-teams. Zonder financiële garanties is het voor Hubert onmogelijk hen een toekomst binnen zijn structuur te bieden.

Toch blijft Hubert hoopvol. “Ik blijf hopen, want mijn team werkt goed, iedereen blijft gemotiveerd en solidair. We hebben hart en een echt project.” De komende weken zijn cruciaal. Zonder nieuwe geldschieters dreigt het project te verdwijnen.

Hubert benadrukt dat hij nog één kans ziet om het tij te keren, zonder in detail te treden. Zijn team blijft zich inzetten, in de hoop dat een investeerder zich alsnog meldt. “We hebben nog één kogel,” zegt hij. “Als die mist, is het voorbij.”