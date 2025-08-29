Evenepoel klaar voor rentree: ploegleider tempert meteen de verwachtingen

In de Tour of Britain maakte Remco Evenepoel zijn rentree in het peloton na zijn opgave in de Tour. Ploegleider Klaas Lodewyck blikt vooruit op het wederoptreden van Evnepoel.

Sinds de aankondiging van zijn transfer op 5 augustus naar Red Bull-BORA-hansgrohe werd het stil rond Remco Evenepoel. De dubbele olympische kampioen stuurde zijn kat naar zijn fandag voor een stage in Livigno.

In de Tour of Britain (2 tot 7 september) zal Evenepoel voor het eerst sinds zijn opgave in de Tour nog eens het peloton te zien zijn. Voor het laatst trekt Evenepoel in een rittenkoers het shirt van Soudal Quick-Step aan.

De Ronde van Lombardije (11 oktober) wordt zijn laatste koers voor The Wolfpack. Na de Tour of Britain rijdt Evenepoel ook het WK tijdrijden (21 september), het WK op de weg (28 september), het EK tijdrijden (1 oktober) en het EK op de weg (5 oktober).

Lodewyck over rentree Evenepoel in Tour of Britain

Evenepoel is dus op stage geweest in Livigno, maar ploegleider Klaas Lodewyck tempert de verwachtingen in de vooruitblik van de ploeg. "We zullen zien waar Remco staat, als hij weer koerst. Maar voor het algemeen klassement hebben we ook Ilan, die daar iets kan betekenen."

"Onze belangrijkste focus is het boeken van een ritwinst. Afhankelijk van hoe het uiteindelijk gaat tijdens de week, gaan ze kijken of we ook gaan vechten voor het algemeen klassement", stelt Lodewyck nog.