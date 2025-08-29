Ewoud Vromant pakt brons op WK G-wielrennen: "Goud zou niet logisch geweest zijn"

Ewoud Vromant heeft in eigen land naast de wereldtitel tijdrijden gegrepen in de C2-categorie. Hij stuitte alweer op de Fransman Alexandre Léauté en moest uiteindelijk tevreden zijn met brons.

Tim Celen had donderdag in de T2-klasse in het tijdrijden voor de eerste Belgische gouden medaille gezorgd op het WK G-wielrennen in Ronse, op vrijdag was het uitkijken naar Ewoud Vromant in de C2-klasse in de tijdrit.

Vromant was de titelverdediger in zijn categorie, hij kon al voor de derde keer wereldkampioen worden in het tijdrijden. Het parcours in Ronse was wel kletsnat, wat nog een extra uitdaging was voor de renners.

Toen hij halfweg de tijdrit een eerste keer richting de aankomst reed. Zijn achterwiel slipte weg, maar Vromant kon zich als bij wonder toch nog rechthouden. Halfweg had Vromant al een achterstand van 22 seconden. op zijn eeuwige rivaal Alexandre Léauté.

Geen wereldtitel, wel brons voor Vromant

Die achterstand maakte Vromant niet meer goed. Aan de streep verloor hij uiteindelijk 1'10" op Léauté, die het goud pakte. Vromant moest uiteindelijk tevreden zijn met brons in eigen land in de tijdrit, het zilver moest hij met twee seconden laten aan de Australiër Darren Hicks. En daar was Vromant achteraf wel tevreden mee.

"Ik kwam voor het podium, want mijn voorbereiding was niet perfect. Ik heb het iets relaxter aangepakt, een derde plaats is dus een super resultaat. Het zou niet logisch geweest zijn als ik gewonnen had voor wat ik er tussen aanhalingstekens voor gedaan had. Vorig jaar was aan 120%, dit jaar aan 85%."