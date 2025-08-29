José De Cauwer begrijpt er niets meer van: "Onvoorstelbaar toch"

Juan Ayuso heeft de zevende etappe in de Vuelta op zijn naam geschreven. En dat amper een dag nadat de jonge Spanjaard donderdag nog minuten verloor.

Na de zesde etappe mocht Juan Ayuso een kruis maken over een goed eindklassement in de Vuelta. De 22-jarige Spanjaard moest bergop al lossen op vijf kilometer van de streep, uit een groep van zo'n veertig renners.

Ayuso verloor uiteindelijk zo'n acht minuten op de andere favorieten zoals Vingegaard en zijn ploegmaat Almeida. Volgens Ayuso was hij vooraf ook met het idee gestart dat hij nooit een klassement kon rijden.

Een dag later leek Ayuso herboren. De Spanjaard reed op de eerste beklimming lang alleen op kop, maar kreeg net voor de top het gezelschap van een kopgroep van twaalf met onder meer ploegmaat Vine en groene trui Pedersen.

De Cauwer begrijpt niets van Ayuso

Op de laatste beklimming ontbond Ayuso zijn duivels en reed weg van de andere vluchters. De Spanjaard won de etappe met meer dan een minuut voorsprong en springt ook weer naar plaats 25 in het klassement.

"Het is toch onvoorstelbaar, na wat we gisteren gezien hebben", zei José De Cauwer bij Sporza. "Je weet waarvoor hij in de wieg is gelegd. En dan minder dan 24 uur later rijdt hij gewoon een totaal andere wedstrijd. Begrijpen wie begrijpen kan."