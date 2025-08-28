Ayuso verliest minuten in de Vuelta, maar bijt stevig van zich af

De eerste aankomst bergop in de Vuelta heeft meteen een slachtoffer geëist in het klassement. De Spanjaard Juan Ayuso zakte stevig door het ijs.

Bij UAE Team Emirates-XRG zullen ze wellicht gemengde gevoelens hebben na de zesde etappe in de Vuelta. Met aankomst op Pal (9.6 km aan 6.5%) in Andorra won de Australiër Jay Vine in zijn Europese thuisbasis.

In het peloton verging het de ploeg een stuk minder. Joao Almeida moest eerst terugkeren na een mechanisch defect, op zo'n 5 kilometer van de streep moest Juan Ayuso gewoon lossen uit het peloton.

Ayuso verdedigt zijn tijdverlies

De 22-jarige Spanjaard, die ook al moest opgeven in de Giro, verloor uiteindelijk zo'n acht minuten op de andere concurrenten. "Ik heb vanaf de eerste dag gezegd dat ik hier niet voor het algemeen klassement was", zei Ayuso achteraf bij Eurosport.



"De ploeg had me gevraagd of ik toch wilde proberen en dat heb ik gedaan. Ik heb nooit de druk van het klassement gehad, die hadden jullie vooral", deelt hij een klein sneertje uit. "Dat is normaal, ik heb altijd verwachtingen en mensen verwachten dat ik voor het klassement ga."

"Wie heeft er gewonnen?", vraagt hij zich nog af. "Jay? Dat is goed. Ik ga nu de ploeg helpen om deze Vuelta te winnen. João is goed bezig, dat is het belangrijkste. Zelf kan ik nog voor een rit gaan."