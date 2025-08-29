Rijdt Lotte Kopecky ook WK op de piste? Bondscoach zegt hoe de kaarten liggen

Rijdt Lotte Kopecky ook WK op de piste? Bondscoach zegt hoe de kaarten liggen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na een intens wegseizoen en een teleurstellende Tour de France Femmes, keerde Lotte Kopecky verrassend snel terug in competitie. Tijdens de Prague Summer Track toonde ze haar klasse én herwonnen enthousiasme, tot tevredenheid van bondscoach Tim Carswell.

Hoewel een rustperiode voor de hand lag, nam Kopecky deel aan vier onderdelen in Praag: het omnium, de scratch, de afvalling en de puntenkoers. Volgens Tim Carswell was dit geen impulsieve beslissing, maar iets wat al een tijdje op de planning stond.

Drie zeges

Lees ook... 📷 Laatste keer in de regenboogtrui? Lotte Kopecky heeft goed nieuws voor Belgische fans

Haar terugkeer op de piste kwam na een lange afwezigheid sinds het WK van vorig seizoen, een pauze die ze deelde met andere renners die zich op de Olympische Spelen hadden gericht. Carswell benadrukt dat de herstart op de piste deel uitmaakt van een bredere voorbereiding richting het WK in oktober.

Kopecky wist in Praag meteen drie onderdelen te winnen. Carswell nuanceert het niveau van de tegenstand, maar erkent de prestatie. “We hebben gedomineerd. Het deelnemersveld was niet gestoffeerd met de beste rensters, maar je moet het nog altijd maar doen”, vertelt hij aan Wielerflits.

Met de grote druk die Kopecky voelt als ze op de weg koerst was het leuk om in Praag de nodige overwinningen te pakken. De ontspannen sfeer en het ontbreken van externe verwachtingen droegen bij aan haar prestatievermogen. “Ze is er meteen ingegooid en koerste goed mee”, gaat Carswell verder.

WK op piste

De positieve ervaringen op de piste kunnen volgens Carswell bijdragen aan Kopecky’s verdere prestaties dit najaar. Of ze het WK op de piste zal rijden, blijft voorlopig onduidelijk. “We maken de selectie bewust pas eind september, om te kijken wie zich dan nog fris genoeg voelt.”

Uiteindelijk ligt de beslissing bij Kopecky zelf. “Het komt vooral neer op wat Lotte zelf wil en haalbaar acht,” besluit Carswell. Haar recente optreden in Praag toont in elk geval dat ze opnieuw koersplezier ervaart, wat een belangrijke basis vormt voor toekomstige successen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Lotte Kopecky

Meer nieuws

Soudal Quick-Step kondigt transfer aan, maar met opvallende constructie

Soudal Quick-Step kondigt transfer aan, maar met opvallende constructie

14:00
Belgische hoop in de Vuelta: deze renner is wel heel erg goed bezig

Belgische hoop in de Vuelta: deze renner is wel heel erg goed bezig

13:30
Ruben van Gucht heeft grote plannen, maar is duidelijk geen teamplayer Naast de fiets

Ruben van Gucht heeft grote plannen, maar is duidelijk geen teamplayer

13:00
Doodstrijd is nog niet voorbij: nog één grote kans voor Arkéa-B&B Hotels

Doodstrijd is nog niet voorbij: nog één grote kans voor Arkéa-B&B Hotels

12:30
Verschillen in peloton zijn groot: fietsendiefstal is een nachtmerrie, zelfs met een verzekering

Verschillen in peloton zijn groot: fietsendiefstal is een nachtmerrie, zelfs met een verzekering

12:00
Boogerd blikt kritisch terug op eigen ervaringen in Tour de France en analyseert toekomst Arensman

Boogerd blikt kritisch terug op eigen ervaringen in Tour de France en analyseert toekomst Arensman

10:00
Widar reageert met flinke kwinkslag nu hij de nieuwe Vingegaard of Pogacar genoemd wordt

Widar reageert met flinke kwinkslag nu hij de nieuwe Vingegaard of Pogacar genoemd wordt

09:00
Schorsing van drie dagen uitgesproken in de Vuelta

Schorsing van drie dagen uitgesproken in de Vuelta

08:30
📷 Laatste keer in de regenboogtrui? Lotte Kopecky heeft goed nieuws voor Belgische fans

📷 Laatste keer in de regenboogtrui? Lotte Kopecky heeft goed nieuws voor Belgische fans

18:00
Bondscoach Serge Pauwels schrikt van prestatie van Jarno Widar en schetst de gevolgen

Bondscoach Serge Pauwels schrikt van prestatie van Jarno Widar en schetst de gevolgen

08:00
Jonas Vingegaard speelt leiderstrui opnieuw kwijt in Vuelta: Deen komt met alle uitleg

Jonas Vingegaard speelt leiderstrui opnieuw kwijt in Vuelta: Deen komt met alle uitleg

07:30
📷 In totaal andere omstandigheden: Van Aert en Van der Poel stomen zich klaar

📷 In totaal andere omstandigheden: Van Aert en Van der Poel stomen zich klaar

07:00
Duidelijke signalen bij Jasper Philipsen? "Hij gaat de Vuelta niet uitrijden"

Duidelijke signalen bij Jasper Philipsen? "Hij gaat de Vuelta niet uitrijden"

21:30
Widar slaat toe in Ronde van de Toekomst, maar De Cauwer vreest voor de zaak

Widar slaat toe in Ronde van de Toekomst, maar De Cauwer vreest voor de zaak

20:30
In een zwart gat zal hij niet vallen: Pieter Serry verklapt wat hem wacht bij (verplicht) wielerpensioen

In een zwart gat zal hij niet vallen: Pieter Serry verklapt wat hem wacht bij (verplicht) wielerpensioen

20:00
Belangrijker dan Evenepoel: Red Bull-BORA-hansgrohe had Vermeersch écht nodig Analyse

Belangrijker dan Evenepoel: Red Bull-BORA-hansgrohe had Vermeersch écht nodig

19:00
Ayuso verliest minuten in de Vuelta, maar bijt stevig van zich af

Ayuso verliest minuten in de Vuelta, maar bijt stevig van zich af

18:30
Is het vat helemaal af? Wout van Aert past zijn programma aan

Is het vat helemaal af? Wout van Aert past zijn programma aan

17:00
🎥 En hij wil nog meer: Tim Celen zorgt voor eerste Belgische gouden medaille op WK G-wielrennen

🎥 En hij wil nog meer: Tim Celen zorgt voor eerste Belgische gouden medaille op WK G-wielrennen

16:00
Verklaring van Visma Lease a Bike na ploegentijdrit stevig in twijfel getrokken

Verklaring van Visma Lease a Bike na ploegentijdrit stevig in twijfel getrokken

15:00
Einde carrière? Chris Froome loopt meerdere breuken op bij aanrijding op training

Einde carrière? Chris Froome loopt meerdere breuken op bij aanrijding op training

14:30
Tour de France wil mythische berg aandoen in 2026 en daar is een heel goede reden voor

Tour de France wil mythische berg aandoen in 2026 en daar is een heel goede reden voor

28/08
Lotto én alweer Soudal Quick-Step moeten met renner minder verder in de Vuelta

Lotto én alweer Soudal Quick-Step moeten met renner minder verder in de Vuelta

28/08
Jasper Philipsen maakt grapje over ploegentijdrit net na moment dat hij naast ritzege greep

Jasper Philipsen maakt grapje over ploegentijdrit net na moment dat hij naast ritzege greep

28/08
Het wordt een plaag: fietsendieven slaan nu ook stevig toe bij TotalEnergies

Het wordt een plaag: fietsendieven slaan nu ook stevig toe bij TotalEnergies

28/08
Renner van Soudal Quick-Step niet akkoord met uitleg van Foré waarom hij geen nieuw contract krijgt

Renner van Soudal Quick-Step niet akkoord met uitleg van Foré waarom hij geen nieuw contract krijgt

28/08
Heel beperkte selectie voor WK mountainbike: zelfs Belgisch kampioene gaat niet mee

Heel beperkte selectie voor WK mountainbike: zelfs Belgisch kampioene gaat niet mee

28/08
Vertrek Derek Gee bij Israel-Premier Tech: sportieve breuk of moreel statement over Gaza?

Vertrek Derek Gee bij Israel-Premier Tech: sportieve breuk of moreel statement over Gaza?

28/08
Aanwinst van Quick-Step spaart kritiek niet op huidige ploeg: "Drie jaar zelf mogen uitzoeken"

Aanwinst van Quick-Step spaart kritiek niet op huidige ploeg: "Drie jaar zelf mogen uitzoeken"

28/08
Komt Toon Aerts in de problemen door fusie van Lotto en Intermarché-Wanty?

Komt Toon Aerts in de problemen door fusie van Lotto en Intermarché-Wanty?

28/08
Tim Celen gaat voor goud op WK paracycling maar vertelt over de zwaarste kritiek die hij krijgt

Tim Celen gaat voor goud op WK paracycling maar vertelt over de zwaarste kritiek die hij krijgt

28/08
Israel-Premier Tech komt met reactie nadat ploeg gehinderd wordt door demonstranten

Israel-Premier Tech komt met reactie nadat ploeg gehinderd wordt door demonstranten

28/08
Vrouw van José De Cauwer spreekt klare taal over feit dat hij na begrafenis van zijn dochter naar de Tour trok

Vrouw van José De Cauwer spreekt klare taal over feit dat hij na begrafenis van zijn dochter naar de Tour trok

28/08
Opsteker voor Almeida, maar hij komt net tekort: "Maakt niet uit wanneer dat moment er komt"

Opsteker voor Almeida, maar hij komt net tekort: "Maakt niet uit wanneer dat moment er komt"

27/08
Allerstrafste statistiek bij Visma Lease a Bike: Beter dan Evenepoel, Pogacar én Merckx

Allerstrafste statistiek bij Visma Lease a Bike: Beter dan Evenepoel, Pogacar én Merckx

27/08
OFFICIEEL INEOS Grenadiers haalt nationale kampioen binnen

OFFICIEEL INEOS Grenadiers haalt nationale kampioen binnen

27/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Jose De Cauwer Jarno Widar Steff Cras Serge Pauwels Remco Evenepoel Matteo Jorgenson Pieter Serry Jasper Philipsen Tadej Pogacar Lotte Kopecky Jonas Vingegaard Rasmussen Juan Ayuso Gianni Vermeersch Jonas Abrahamsen Thymen Arensman Joao Almeida Michael Boogerd Sepp Kuss Toon Aerts

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved