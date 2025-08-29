Rijdt Lotte Kopecky ook WK op de piste? Bondscoach zegt hoe de kaarten liggen

Na een intens wegseizoen en een teleurstellende Tour de France Femmes, keerde Lotte Kopecky verrassend snel terug in competitie. Tijdens de Prague Summer Track toonde ze haar klasse én herwonnen enthousiasme, tot tevredenheid van bondscoach Tim Carswell.

Hoewel een rustperiode voor de hand lag, nam Kopecky deel aan vier onderdelen in Praag: het omnium, de scratch, de afvalling en de puntenkoers. Volgens Tim Carswell was dit geen impulsieve beslissing, maar iets wat al een tijdje op de planning stond.

Drie zeges



Haar terugkeer op de piste kwam na een lange afwezigheid sinds het WK van vorig seizoen, een pauze die ze deelde met andere renners die zich op de Olympische Spelen hadden gericht. Carswell benadrukt dat de herstart op de piste deel uitmaakt van een bredere voorbereiding richting het WK in oktober.

Kopecky wist in Praag meteen drie onderdelen te winnen. Carswell nuanceert het niveau van de tegenstand, maar erkent de prestatie. “We hebben gedomineerd. Het deelnemersveld was niet gestoffeerd met de beste rensters, maar je moet het nog altijd maar doen”, vertelt hij aan Wielerflits.

Met de grote druk die Kopecky voelt als ze op de weg koerst was het leuk om in Praag de nodige overwinningen te pakken. De ontspannen sfeer en het ontbreken van externe verwachtingen droegen bij aan haar prestatievermogen. “Ze is er meteen ingegooid en koerste goed mee”, gaat Carswell verder.

WK op piste

De positieve ervaringen op de piste kunnen volgens Carswell bijdragen aan Kopecky’s verdere prestaties dit najaar. Of ze het WK op de piste zal rijden, blijft voorlopig onduidelijk. “We maken de selectie bewust pas eind september, om te kijken wie zich dan nog fris genoeg voelt.”

Uiteindelijk ligt de beslissing bij Kopecky zelf. “Het komt vooral neer op wat Lotte zelf wil en haalbaar acht,” besluit Carswell. Haar recente optreden in Praag toont in elk geval dat ze opnieuw koersplezier ervaart, wat een belangrijke basis vormt voor toekomstige successen.