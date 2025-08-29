Ruben van Gucht heeft grote plannen, maar is duidelijk geen teamplayer

Ruben Van Gucht staat bekend om zijn uitgesproken visie en tomeloze ambitie. Zijn plannen reiken ver, maar zijn houding binnen samenwerkingsverbanden roept vragen op over zijn vermogen tot teamwerk.

Van Gucht laat er geen twijfel over bestaan dat hij zijn professionele pad autonoom uitstippelt. “Ik ga heel erg uit van mijn eigen kracht. Ik ben dan ook argwanend voor het advies van anderen”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Botsen

Deze houding leidt volgens hem regelmatig tot confrontaties, onder meer met leidinggevenden bij de VRT. “Ruben, zou je in een groep niet beter wat kalmer en gedienstiger zijn?” is een vraag die hij naar eigen zeggen vaak te horen krijgt.

Zijn antwoord is resoluut: “Nee, sorry, ik vaar mijn eigen koers.” Hij beschouwt zijn koppigheid en karakter als sleutels tot zijn succes en meent dat topsporters deze ingesteldheid zullen herkennen.

Hoofdrol

Hij trekt die lijn door naar zijn eigen situatie. “Ik heb ook maar één product dat optimaal moet renderen. En dat is Ruben Van Gucht.” Voor hem primeert persoonlijke groei boven al de rest. En dat wil hij ook doen met zijn Wattage Festival.

Dat moet doorgroeien tot een internationaal toonaangevend wielerevenement. Daarbij wil hij het festival loskoppelen van individuele namen, ondanks het belang van zijn netwerk. “Het netwerk van Tom, Dirk, Jan, Mark en mezelf is belangrijk.” Al wil hij wel enkel de hoofdrol. “Ik hang mijn wagon aan niemand. Ik ben altijd de locomotief.”