Verschillen in peloton zijn groot: fietsendiefstal is een nachtmerrie, zelfs met een verzekering

Het peloton werd de voorbije dagen weer geconfronteerd met de nodige fietsendiefstallen. Het verschil tussen de ploegen is bijzonder groot op dat vlak.

Na recente diefstallen bij Visma Lease a Bike en TotalEnergies komt de problematiek rond fietsendiefstal opnieuw onder de aandacht. Die gebeuren haast altijd op bestelling. Niet alle ploegen zijn even goed beschermd. Soudal Quick-Step beschikt over een uitgebreide verzekering, terwijl Intermarché-Wanty noodgedwongen onverzekerd blijft.

Niet verzekerd

Maxime Segers van Intermarché-Wanty is duidelijk. “De verzekeringspremie is voor onze ploeg onbetaalbaar”, klinkt het bij La Dernière Heure. “Wat die zo duur maakt, is het feit dat het materiaal constant onderweg is en nooit op één vaste locatie blijft.”

Elk seizoen ontvangen de renners vier fietsen van partner Cube. Bij diefstal moet telkens opnieuw met de leverancier worden onderhandeld over wat er nog mogelijk, wat vooral operationele hinder veroorzaakt.

Het inzetten van bewakingspersoneel op alle wedstrijden is volgens Segers financieel onhaalbaar. “We hebben gemiddeld 280 koersdagen per jaar. U begrijpt dat het inschakelen van een nachtwaker voor elke wedstrijd, die acht tot tien uur toezicht houdt, volstrekt onbetaalbaar is.”

In tegenstelling tot Intermarché-Wanty is Soudal Quick-Step wél verzekerd tegen diefstal. Mecanicien Anthony Vandrepotte legt het uit. “Onze vrachtwagens zijn uitgerust met alarmsystemen die verplicht geactiveerd moeten worden om onder de verzekering te vallen”, klinkt het.

Waarde verhoogd

Daarnaast neemt het team extra maatregelen, zoals het strategisch parkeren van een wagen achter de vrachtwagen om toegang tot de laadruimte te bemoeilijken. Toch blijft hij realistisch. “Als mensen willen stelen, dan doen ze dat.”

Patrick Lefevere, jarenlang CEO bij de ploeg, liet de verzekeringswaarde tijdens de coronaperiode verhogen van 500.000 euro naar 1,5 miljoen euro. Maar zelfs dat bedrag is niet voldoende om al het materiaal te dekken.

Ook individueel kunnen renners hun fietsen gestolen zien worden. Zo werden de fietsen van Jens Adams in 2023 gestolen en doken ze enkele weken later op een tweedehandssite in Rusland op.