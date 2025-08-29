Vingegaard koerst alweer passief in de Vuelta, maar heeft daar verklaring voor

Tussen de klassementsrenners was er opnieuw weinig spanning in de zevende etappe in de Vuelta. Vingegaard reageerde op een aanval van Almeida, maar bleef zelf de hele tijd in het wiel zitten.

In de zesde etappe gaf Jonas Vingegaard de rode trui in de Vuelta af aan de Noor Torstein Træen en die verdedigde hij ook in de zevende etappe. Nochtans was Træen gelost bij een versnelling van Almeida waarop Vingegaard en Ciconne reageerden.

Vingegaard reed het gaatje snel dicht, maar zelf viel de Deen niet aan. Het viel stil en kwam er nog een grote groep terug uit de achtergrond, waardoor er voor de tweede dag op rij geen verschillen kwamen tussen de favorieten.

Vingegaard wil ploegmaats van Visma-Lease a Bike sparen

"Het was een prima dag. Het was niet gemakkelijk en we wilden onze energie nog een beetje besparen. Het was een harde slotklim, maar het team heeft het goed gedaan", zei Jonas Vingegaard achteraf bij Eurosport.

"Als we wilden, hadden we zeker voor de overwinning kunnen strijden, maar we willen het team sparen", verklaarde Vingegaard zijn passieve houding. "We hebben de energie nodig voor de tweede en derde week, die zijn zwaar genoeg."

"Dus we besloten vandaag niet voor de ritzege te gaan." Zaterdag mogen Vingegaard en co even rusten, in Zaragoza zijn de sprinters nog eens aan zet. Zondag, de laatste rit voor de eerste rustdag, is er opnieuw een aankomst bergop in Estación de Esquí de Valdezcaray (13.3 km aan 5.2%).