Widar reageert met flinke kwinkslag nu hij de nieuwe Vingegaard of Pogacar genoemd wordt

Widar reageert met flinke kwinkslag nu hij de nieuwe Vingegaard of Pogacar genoemd wordt
Foto: © photonews

Jarno Widar heeft zich met een ritzege en een sterke positie in het klassement nadrukkelijk laten zien in de Ronde van de Toekomst. Zijn prestaties worden enorm gewaardeerd.

In de Ronde van de Toekomst staat Jarno Widar op de vijfde plaats in het algemeen klassement. De kloof met leider Maxime Decomble bedraagt 1 minuut en 3 seconden, maar binnen de Belgische selectie ligt de focus vooral op de twaalf seconden achterstand op Seixas.

Eindwinst

Vandaag krijgt Widar nog twee kansen om het verschil goed te maken: een korte bergetappe van veertig kilometer en een klimtijdrit van tien kilometer. Beide ritten bieden mogelijkheden om tijd te winnen op directe concurrenten.

De overwinning in de koninginnenrit onderstreept Widars capaciteiten als renner. Zijn positie in het klassement en de manier waarop hij zich profileert in het peloton, maken hem tot een van de revelaties van deze editie.

Vergelijkingen met wereldtoppers

De prestaties van Widar hebben geleid tot vergelijkingen met Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, twee van de grootste namen in het hedendaagse peloton, al moeten de nieuwe kanonnen dat nog waarmaken in de komende jaren.

Widar reageerde met een kwinkslag. “Ze mogen ons Vingegaard en Pogacar noemen. Zolang ik maar Pogacar mag zijn”, was hij heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad.

Jarno Widar

