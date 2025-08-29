Wispelturige Ayuso roept vraagtekens op: Bruyneel trekt opvallende conclusie

Na een mislukte Giro zal Juan Ayuso ook in de Vuelta geen rol van betekenis spelen voor het eindklassement. Er zijn geruchten over een transfer, maar die zal er volgens Johan Bruyneel niet komen.

Op de eerste echte aankomst bergop in de Vuelta moest Juan Ayuso al vroeg lossen uit het peloton. De 22-jarige Spanjaard verloor bijna acht minuten op Vingegaard en co en mag een goed eindklassement vergeten.

En zo lijkt Ayuso een derde mislukte grote ronde op rij te beleven. In de Giro zakte hij in de 16de etappe ook al door het ijs, twee dagen later moest Ayuso opgeven door een bijensteek. Vorig jaar moest hij de Tour verlaten door corona.



Lees ook... José De Cauwer begrijpt er niets meer van: "Onvoorstelbaar toch"

Bruyneel ziet Ayuso bij UAE blijven

Er zijn al een tijdje geruchten dat Ayuso onder zijn contract tot eind 2028 bij UAE Team Emirates-XRG wil uitkomen. Onlangs nam Ayuso ook Gianni Lombardi onder de arm als manager, daarvoor liet hij zich bijstaan door zijn vader.

"Hij heeft het momentum niet aan zijn zijde. Alleen Movistar zie ik ver gaan om hem binnen te halen, want zij hebben zo'n Spaanse ster nodig", zegt Johan Bruyneel bij THE MOVE. "Toch denk ik dat hij gewoon blijft."

"UAE zal hem niet laten gaan en er is naar verluidt een enorme afkoopsom. Vanuit Europees juridisch opzicht heb ik mijn vraagtekens erbij of die clausules legaal zijn", stelt Bruyneel. Afwachten wat het zal worden.