Arnaud De Lie geeft het eerlijk toe
Foto: © photonews

Arnaud De Lie is weer helemaal terug met een ritzege én de eindzege in de Renewi Tour. Na twee keer een moeilijk voorjaar lijkt hij op die manier klaar te zijn om eindelijk zijn plaatsje helemaal bovenaan het rennersgilde op te eisen.

Het waren geen makkelijke jaren voor Arnaud De Lie, die zowel in het voorjaar van 2024 als dat van 2025 achter de feiten aanholde. Er waren de valpartijen, de teleurstellende resultaten, ...

Arnaud De Lie staat er opnieuw helemaal

De Lie is nu opnieuw een blije man na moeilijke jaren, ook al is hij nog 'maar' 23 en dus kan hij nog heel jaren meerijden in het peloton. Zijn beste jaren komen er normaal gezien zelfs nog aan.

"Als je niet gelukkig bent, geraak je niet vooruit", beseft De Lie zelf in een gesprek met Het Laatste Nieuws over zijn huidige gemoedsgesteldheid. Die duidelijk beter is dan een paar maanden geleden.

Liefde voor de fiets kwijt

“Na de Renewi Tour was ik dus vooral gelukkig. En trots. Dat ik kon terugkeren op mijn niveau. Vorig jaar, in dezelfde periode, voelde ik dat ik een stap had gezet. Dat gevoel heb ik nu opnieuw.”

“Ik was de goesting in de inspanning en de liefde voor de fiets kwijt. Op topniveau is dat dodelijk. Alle puzzelstukjes moeten samenvallen voor je kan presteren", is hij heel eerlijk.

Arnaud De Lie

