De mooie mens achter de manager Patrick Lefevere: "Dat doe je zelfs met een hond niet"

Patrick Lefevere zwaaide een tijdje geleden af als sterke man bij Soudal Quick-Step. Twintig jaar lang stond hij aan het hoofd van een van de meest succesvolle formatie ooit in ons land. Maar Lefevere zorgde voor meer dan alleen maar prestaties.

Patrick Lefevere was uiteraard heel goed in het kopen van de juiste renners op het juiste moment. "Hij had een ongelooflijke feeling om renners aan te trekken en te laten gaan", aldus Jan Suykens in Derailleur.

Voorbeeld Jakobsen

"Dat is een beetje een rode draad geweest. Hij is ook altijd correct geweest met zijn renners en zijn personeel laat ik me ook vertellen. Het verhaal van Fabio Jakobsen is daar een toonbeeld van."



Lees ook... Waarom Lefevere zweeg bij transfer Evenepoel: "Bakala stuurde me een berichtje"

"Zijn leven hing na de val in Polen aan een zijden draadje en ze zijn hem toen ook gewoon blijven doorbetalen." Waarop Lefevere meteen inpikte op de zaak.

De mens in Lefevere

"Het is een beetje een zevende zintuig van mij. Renners die ziek of gekwetst zijn, daar kom je niet aan. Jakobsen was zelfs einde contract, maar ik heb alles toegepast - ook de loonsverhoging."

"Ik ben ook even renner geweest. Als je op die leeftijd de dood voor ogen ziet ... Dan op straat gegooid worden, dat doe je niet. Dat doe je zelfs nog met geen hond bij wijze van spreken."