Dubbel goud voor Belg levert emotioneel momentje op

Op het wereldkampioenschap G-wielrennen in Ronse heeft Tim Celen andermaal voor een Belgische gouden medaille gezorgd. Na de tijdrit was hij nu ook de beste in de wegrit in de T2-categorie.

Tim Celen heeft zich voor de derde keer in zijn carrière tot wereldkampioen op de weg gekroond. In de T2-klasse kon hij profiteren in de laatste kilometer van een paar goede bochten om weg te snellen bij zijn tegenstanders.

Op verjaardag van overleden grootmoeder

Na 2021 en 2022 is het ook in 2025 raak voor Tim Celen. Eerder won hij ook al in de tijdrit in Ronse de gouden medaille op het WK, goed voor een tweede goud voor de Belgen dus ook.

"Dit was het ideale scenario. Ik denk dat ik de hele koers goed heb aangepakt. Het ging niet fantastisch, want het optrekken na de bochten ging soms moeilijk", aldus Celen achteraf tegen Sporza.

Dubbele wereldkampioen

Vier jaar geleden overleed de grootmoeder van Celen. Uitgerekend vandaag zou zij jarig zijn geweest, waardoor het ook een emotionele zege werd voor de Belg.

"Dat kwam dat in mijn hoofd. Op de verjaardag van 'ons moe' wilde ik het echt. Naarmate we de finish naderden, voelde ik me beter", aldus Celen over de hele zaak. Een dubbele wereldkampioen, dat is een nette prestatie.