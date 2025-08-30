Fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty: Arnaud De Lie geeft zijn ongezouten mening

Fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty: Arnaud De Lie geeft zijn ongezouten mening
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er hangt een fusie in de lucht tussen Lotto en Intermarché-Wanty. De renners zelf weten op dit moment nog niet zo heel veel over de toekomstplannen.

Tijdens de Tour de France lekte het nieuws uit dat Lotto en Intermarché-Wanty achter de schermen werken aan een fusie. De twee Belgische ploegen hebben het dit jaar allebei moelijk en zoeken al een tijdje naar meer financiële middelen. 

Die vonden ze niet en dus rijpte het idee van een fusie tussen de twee ploegen. De deadline ligt op 15 oktober, dan moet alles ingediend zijn bij de UCI. Ook voor kopman Arnaud De Lie is er nog veel onduidelijkheid. 

Lees ook... Is hij te veel met de koeien bezig? De Lie zet critici stevig op hun plaats

De Lie maakt zich geen zorgen over fusie Lotto en Intermarché-Wanty

"Eerlijk? Ik weet er ook niet veel over. De media weten misschien zelfs meer dan ik. Voor mij verandert er weinig. Ik heb nog een contract tot eind 2026, en ik heb de intentie om dat uit te doen", zegt De Lie bij HLN. 

Lotto zou ook de paying agent worden van de fusieploeg, waardoor de contracten met hun renners behouden blijven. De renners van Intermarché-Wanty, zoals Biniam Girmay, zouden wel vrij op de markt kunnen komen. 

"Veel meer kan ik daar niet over zeggen", gaat De Lie verder. "Omdat ik er geen controle over heb. Zoals ik ook geen controle heb over het weer. Het is aan mij om me aan te passen en de positieve punten te zien. Ik maak me er niet druk over."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Arnaud De Lie

Meer nieuws

Is hij te veel met de koeien bezig? De Lie zet critici stevig op hun plaats

Is hij te veel met de koeien bezig? De Lie zet critici stevig op hun plaats

09:00
De mooie mens achter de manager Patrick Lefevere: "Dat doe je zelfs met een hond niet"

De mooie mens achter de manager Patrick Lefevere: "Dat doe je zelfs met een hond niet"

15:00
Dubbel goud voor Belg levert emotioneel momentje op

Dubbel goud voor Belg levert emotioneel momentje op

14:00
'Verlost van Pogacar? Ayuso dicht bij transfer naar topteam'

'Verlost van Pogacar? Ayuso dicht bij transfer naar topteam'

13:30
Na afhaken Van Aert: Visma-Lease a Bike onthult plannen met "ietwat ongewoon trio"

Na afhaken Van Aert: Visma-Lease a Bike onthult plannen met "ietwat ongewoon trio"

13:00
Toptalent Seixas klopt Widar, maar doet opmerkelijke uitspraken over zijn vorm

Toptalent Seixas klopt Widar, maar doet opmerkelijke uitspraken over zijn vorm

12:30
Waarom Lefevere zweeg bij transfer Evenepoel: "Bakala stuurde me een berichtje"

Waarom Lefevere zweeg bij transfer Evenepoel: "Bakala stuurde me een berichtje"

11:00
Exitclausule in contract Widar: sportief manager Lotto helder over mogelijke transfer

Exitclausule in contract Widar: sportief manager Lotto helder over mogelijke transfer

10:30
Een been vs twee benen: Vromant uit frustraties over eeuwige rivaal Léauté

Een been vs twee benen: Vromant uit frustraties over eeuwige rivaal Léauté

10:00
"Voor wie zich toch iets in zijn hoofd zou halen": Lefevere waarschuwt fietsendieven over Soudal Quick-Step

"Voor wie zich toch iets in zijn hoofd zou halen": Lefevere waarschuwt fietsendieven over Soudal Quick-Step

09:30
Almeida deelt sneertje uit aan passieve Vingegaard in de Vuelta

Almeida deelt sneertje uit aan passieve Vingegaard in de Vuelta

08:30
🎥 Gezwicht voor het grote geld? Pogacar, Vingegaard en Roglic tekenen present voor opvallende koers

🎥 Gezwicht voor het grote geld? Pogacar, Vingegaard en Roglic tekenen present voor opvallende koers

07:00
Wispelturige Ayuso roept vraagtekens op: Bruyneel trekt opvallende conclusie

Wispelturige Ayuso roept vraagtekens op: Bruyneel trekt opvallende conclusie

21:30
Pieter Serry begrijpt het niet: "Weet Jurgen Foré genoeg wie ik ben?"

Pieter Serry begrijpt het niet: "Weet Jurgen Foré genoeg wie ik ben?"

20:30
Bijna onmogelijke opdracht: Louis Vervaeke ziet droom stevige klap krijgen in de Vuelta

Bijna onmogelijke opdracht: Louis Vervaeke ziet droom stevige klap krijgen in de Vuelta

20:00
Vingegaard koerst alweer passief in de Vuelta, maar heeft daar verklaring voor

Vingegaard koerst alweer passief in de Vuelta, maar heeft daar verklaring voor

19:00
José De Cauwer begrijpt er niets meer van: "Onvoorstelbaar toch"

José De Cauwer begrijpt er niets meer van: "Onvoorstelbaar toch"

18:30
Ondanks twee ritzeges op rij: Jarno Widar bijt in het zand in Ronde van de Toekomst

Ondanks twee ritzeges op rij: Jarno Widar bijt in het zand in Ronde van de Toekomst

18:00
Minder jaar van Lotte Kopecky: bondscoach doet reden uit de doeken

Minder jaar van Lotte Kopecky: bondscoach doet reden uit de doeken

17:00
Israel-Premier Tech heeft nieuws over Chris Froome na zwaar ongeval op training

Israel-Premier Tech heeft nieuws over Chris Froome na zwaar ongeval op training

16:00
Ewoud Vromant pakt brons op WK G-wielrennen: "Goud zou niet logisch geweest zijn"

Ewoud Vromant pakt brons op WK G-wielrennen: "Goud zou niet logisch geweest zijn"

29/08
Evenepoel klaar voor rentree: ploegleider tempert meteen de verwachtingen

Evenepoel klaar voor rentree: ploegleider tempert meteen de verwachtingen

29/08
Soudal Quick-Step kondigt transfer aan, maar met opvallende constructie

Soudal Quick-Step kondigt transfer aan, maar met opvallende constructie

29/08
Belgische hoop in de Vuelta: deze renner is wel heel erg goed bezig

Belgische hoop in de Vuelta: deze renner is wel heel erg goed bezig

29/08
Ruben van Gucht heeft grote plannen, maar is duidelijk geen teamplayer Naast de fiets

Ruben van Gucht heeft grote plannen, maar is duidelijk geen teamplayer

29/08
Doodstrijd is nog niet voorbij: nog één grote kans voor Arkéa-B&B Hotels

Doodstrijd is nog niet voorbij: nog één grote kans voor Arkéa-B&B Hotels

29/08
Verschillen in peloton zijn groot: fietsendiefstal is een nachtmerrie, zelfs met een verzekering

Verschillen in peloton zijn groot: fietsendiefstal is een nachtmerrie, zelfs met een verzekering

29/08
Rijdt Lotte Kopecky ook WK op de piste? Bondscoach zegt hoe de kaarten liggen

Rijdt Lotte Kopecky ook WK op de piste? Bondscoach zegt hoe de kaarten liggen

29/08
Boogerd blikt kritisch terug op eigen ervaringen in Tour de France en analyseert toekomst Arensman

Boogerd blikt kritisch terug op eigen ervaringen in Tour de France en analyseert toekomst Arensman

29/08
Widar reageert met flinke kwinkslag nu hij de nieuwe Vingegaard of Pogacar genoemd wordt

Widar reageert met flinke kwinkslag nu hij de nieuwe Vingegaard of Pogacar genoemd wordt

29/08
Schorsing van drie dagen uitgesproken in de Vuelta

Schorsing van drie dagen uitgesproken in de Vuelta

29/08
Bondscoach Serge Pauwels schrikt van prestatie van Jarno Widar en schetst de gevolgen

Bondscoach Serge Pauwels schrikt van prestatie van Jarno Widar en schetst de gevolgen

29/08
Jonas Vingegaard speelt leiderstrui opnieuw kwijt in Vuelta: Deen komt met alle uitleg

Jonas Vingegaard speelt leiderstrui opnieuw kwijt in Vuelta: Deen komt met alle uitleg

29/08
📷 In totaal andere omstandigheden: Van Aert en Van der Poel stomen zich klaar

📷 In totaal andere omstandigheden: Van Aert en Van der Poel stomen zich klaar

29/08
Duidelijke signalen bij Jasper Philipsen? "Hij gaat de Vuelta niet uitrijden"

Duidelijke signalen bij Jasper Philipsen? "Hij gaat de Vuelta niet uitrijden"

28/08
Widar slaat toe in Ronde van de Toekomst, maar De Cauwer vreest voor de zaak

Widar slaat toe in Ronde van de Toekomst, maar De Cauwer vreest voor de zaak

28/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Jarno Widar Juan Ayuso Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Patrick Lefevere Lotte Kopecky Arnaud De Lie Jasper Philipsen Tadej Pogacar Louis Vervaeke Pieter Serry Chris Froome Gianni Vermeersch Mathieu Van Der Poel Kurt Van De Wouwer Jose De Cauwer Fabio Jakobsen Serge Pauwels Raul Lopes Matias Thymen Arensman

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved