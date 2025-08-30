Fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty: Arnaud De Lie geeft zijn ongezouten mening

Er hangt een fusie in de lucht tussen Lotto en Intermarché-Wanty. De renners zelf weten op dit moment nog niet zo heel veel over de toekomstplannen.

Tijdens de Tour de France lekte het nieuws uit dat Lotto en Intermarché-Wanty achter de schermen werken aan een fusie. De twee Belgische ploegen hebben het dit jaar allebei moelijk en zoeken al een tijdje naar meer financiële middelen.

Die vonden ze niet en dus rijpte het idee van een fusie tussen de twee ploegen. De deadline ligt op 15 oktober, dan moet alles ingediend zijn bij de UCI. Ook voor kopman Arnaud De Lie is er nog veel onduidelijkheid.



De Lie maakt zich geen zorgen over fusie Lotto en Intermarché-Wanty

"Eerlijk? Ik weet er ook niet veel over. De media weten misschien zelfs meer dan ik. Voor mij verandert er weinig. Ik heb nog een contract tot eind 2026, en ik heb de intentie om dat uit te doen", zegt De Lie bij HLN.

Lotto zou ook de paying agent worden van de fusieploeg, waardoor de contracten met hun renners behouden blijven. De renners van Intermarché-Wanty, zoals Biniam Girmay, zouden wel vrij op de markt kunnen komen.

"Veel meer kan ik daar niet over zeggen", gaat De Lie verder. "Omdat ik er geen controle over heb. Zoals ik ook geen controle heb over het weer. Het is aan mij om me aan te passen en de positieve punten te zien. Ik maak me er niet druk over."