Na afhaken Van Aert: Visma-Lease a Bike onthult plannen met "ietwat ongewoon trio"

Geen Wout van Aert aan de start van de Bretagne Classic zondag. Visma-Lease a Bike heeft wel nog voldoende kopmannen en trekt met ambitie naar Frankrijk.

Na de Deutschland Tour (20-24 augustus) voelde Wout van Aert zich niet klaar om zondag ook Bretagne Classic te rijden en hij heeft de Franse koers, die hij in 2022 won, dan ook van zijn programma geschrapt.

Visma-Lease a Bike brengt wel nog altijd een stevig zevental aan de start met drie kopmannen. "Het gebeurt niet vaak dat Cian Uijtdebroeks, Tiesj Benoot en Olav Kooij in dezelfde wedstrijd een rol in de finale kunnen spelen, maar zondag is dat het geval."

"Het sterke maar ietwat ongewone trio trekt samen met drie ambitieuze ploeggenoten en Christophe Laporte, die de volgende stap in zijn comeback zet, naar de Bretagne Classic", klinkt het in de voorbeschouwing van de ploeg.

Benoot en Uijtdebroeks krijgen hun kans in Bretagne Classic

Kooij wordt achter de hand gehouden als het tot een sprint komt, maar met 261 kilometer en 3800 hoogtemeters is de Bretagne Classic een zware koers. En dus kijkt Visma-Lease a Bike ook naar Benoot en Uijtdebroeks.

"Voor Tiesj is dit een koers die hem perfect ligt, en dat heeft hij in het verleden bewezen. Cian heeft de voorbije weken ook laten zien dat hij in grootse vorm verkeert. Het is misschien niet helemaal zijn type wedstrijd, maar hij kan er veel van leren", zegt ploegleider Frans Maassen.