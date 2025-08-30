Serge Pauwels windt er geen doekjes omheen: "Hij zou top-10 rijden op de Mont Ventoux in de Tour"

Jarno Widar heeft met zijn overwinning in de koninginnenrit van de Ronde van de Toekomst opnieuw heel wat indruk gemaakt. Ook op de slotdag won hij nog een rit, in het eindklassement eindigde hij op het podium. En dus lijkt de toekomst verzekerd?

Elke keer als er een jonge Belg goede prestaties neerzet, dan zijn de vergelijkingen met Merckx, Evenepoel of van Aert zelden ver weg. En ook over Jarno Widar wordt nu met veel lof gesproken.

In de Ronde van de Toekomst maakte hij indruk in de laatste paar dagen met verschillende aanvallen die uiteindelijk ook meerdere ritzeges wisten op te leveren.



Trainer Olivier Delaey blijft voorzichtig: "Hij behoort nu al bij de tien procent beste klimmers in het profpeloton. En dat is een voorzichtige uitspraak", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Top-10 op de Ventoux volgens Serge Pauwels

Waarop Serge Pauwels meteen inpikte als bondscoach: “Laat hem in de Tourrit naar de Mont Ventoux aan de voet komen in het peloton en hij eindigt in de top tien.”

In Derailleur was ook Patrick Lefevere vol lof: "Wat ik van hem gezien heb de voorbije twee jaren, is wel mooi. Wat hij uit zijn mouw weet te schudden, mag gezien worden. Hij heeft mooi aan de verleiding weerstaan om meteen prof te worden, dat heeft hij goed gedaan."