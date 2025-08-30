Titelverdedigster rondt Nederlands onderonsje alweer winnend af

Niet enkel in de Vuelta a Espana wordt deze week gereden, dat is ook zo in het vrouwenwielrennen met onder meer de GP van Plouay. Met wel dezelfde winnares als de voorbije jaren: Mischa Bredewold.

Vooraf konden we al wel voorspellen dat de GP de Plouay ook dit jaar een strijd zou kunnen worden tussen een aantal heel sterke en goede Nederlandse rensters.

In de Vuelta kregen we een paar pittige sprints tussen Mischa Bredewold en Marianne Vos op ons bord en dat zou ook nu uiteindelijk de slotsom gaan worden in Plouay.

Vroege vluchters raken niet weg

Een vroege vlucht van liefst 23 rensters - met daarbij Vas, Persico, Brand en van Anrooij onder meer - trok snel ten strijde. Brand, Stultiens en Josie Nelson hielden het daarvan uiteindelijk het langste vol, maar uiteindelijk zouden ze niet voorop kunnen blijven.

Verschillende tegenaanvallen werden gelanceerd, maar uiteindelijk raakte er niemand helemaal weg en zo kregen we een sprint met een klein peloton. Daarin was Mischa Bredewold de sterkste.

Bredewold wint de sprint in Plouay

Zij ging Marianne Vos vooraf. Met Eline Jansen is het volledige podium compleet Nederlands. Justine Ghekiere werd beste Belgische op een twaalfde plaats in de sprint van een dikke twintig vrouwen. Zondag komen de mannen in actie in de Bretagne Classic op vergelijkbare wegen.