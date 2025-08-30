Toptalent Seixas klopt Widar, maar doet opmerkelijke uitspraken over zijn vorm

Toptalent Paul Seixas (18) heeft zijn favorietenrol waargemaakt in de Ronde van de Toekomst en pakte de eindwinst. En dat terwijl hij zich niet goed voelde de hele week.

Na winst in de klimproloog van drie kilometer op dag één zette Paul Seixas de Ronde van de Toekomst op de slotdag naar zijn hand met winst in de klimtijdrit van 10 kilometer op La Rosière. Hij werd zo de jongste eindwinnaar ooit.

En dat terwijl Seixas zich niet top voelde. Volgens de jonge Fransman moest hij de afgelopen twee weken "hoestten als een kettingroker", zegt hij bij L'Equipe. Het weerhield hem er niet van om Jarno Widar naar plek twee te verwijzen in het eindklassement.



Seixas voelde zich niet goed in Ronde van de Toekomst

"Het was spannend, ik moest er echt tot het einde voor vechten en ik had moeilijke momenten in mijn hoofd. Ik vroeg me af of ik het niveau had om te winnen. Ik heb mezelf afgevraagd of ik wel moest starten, vanwege mijn trainingscijfers."

"Maar veerkracht was het sleutelwoord. De mentale kracht die ik moest vinden op momenten van twijfel, als favoriet zonder honderd procent te zijn. Ik was niet sterker dan de anderen, maar de ploeg heeft me in deze situatie gebracht. Ik wilde het afmaken, ongeacht de druk."

In de twee laatste bergritten moest Seixas wel twee keer de ritzege aan Widar laten. "Ik werd verslagen en dat gebeurt. Ik heb kleine foutjes gemaakt, maar dat hoort erbij", besloot de jonge Fransman nog.