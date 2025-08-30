Zoals Evenepoel? Patrick Lefevere spreekt over vergelijking met nieuw goudhaantje

Zoals Evenepoel? Patrick Lefevere spreekt over vergelijking met nieuw goudhaantje
Foto: © photonews

Jarno Widar heeft met zijn overwinning in de koninginnenrit van de Ronde van de Toekomst opnieuw heel wat indruk gemaakt. Ook op de slotdag won hij nog een rit, in het eindklassement eindigde hij op het podium. En dus lijkt de toekomst verzekerd?

Jarno Widar lijkt voor een mooie carrière te kunnen staan. Hier en daar wordt ondertussen al de vergelijking gemaakt met ... Remco Evenepoel, die andere klasbak.

Vergelijking tussen Widar en Evenepoel

De jonge Belg klimt als de wiedeweerga en er zijn weinig jongelingen die hem kunnen volgen, dus is de vergelijking niet helemaal uit het niets gekomen.

Toch wil Patrick Lefevere - die Remco Evenepoel uiteraard heel goed ken - nog enigszins voorbehoud aantekenen over de vergelijking tussen Evenepoel en Widar.

Niet in dezelfde categorie?

"Of ze in dezelfde categorie behoren? Het is te vroeg om dat te beoordelen, want het is een totaal andere renner", aldus Patrick Lefevere in Derailleur. In die podcast heeft hij de verschillen meteen opgelijst.

"Misschien is Widar een betere klimmer. Tijdrijden? Dat weet ik niet, maar het zijn andere renners. Om nu al te zeggen dat het een Remco is, dat zou mij te ver gaan. Dat hebben ze over Cian Uijtdebroeks ook al gezegd", besprak hij ook de vergelijking met een eerdere topper die werd vergeleken met Evenepoel.

Jarno Widar
Remco Evenepoel
Patrick Lefevere

