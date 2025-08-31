Bruyneel maakt zich druk en begrijpt tendens in wielerwereld niet: "Zaakwaarnemers en managers zijn als haaien"

Bruyneel maakt zich druk en begrijpt tendens in wielerwereld niet: "Zaakwaarnemers en managers zijn als haaien"

Johan Bruyneel begrijpt het allemaal even niet meer. De tendens in de wielerwereld is dat renners en teams langere contracten afsluiten, maar daar is Bruyneel geen voorstander van.

Dat heeft hij duidelijk laten blijken in de podcast THEMOVE. Het ging onder meer over de transfergeruchten rond Juan Ayuso, ondanks een nog lopend contract bij 2028. Bruyneel denkt dan ook dat Ayuso gewoon bij UAE Team Emiratex-XRG zal blijven. Volgens hem zou alleen Movistar heel ver willen gaan om hem in de ploeg te halen.

Nochtans zou er ook sprake zijn van interesse van Lidl-Trek. Bruyneel heeft alvast een heldere boodschap voor Ayuso en de ploegen die hem willen aantrekken. "Teken niet voor vijf jaar! Teken een contract van twee of drie jaar, maar geen van vijf jaar! Voor de ploegen is het hetzelfde: waarom zou je een renner voor vijf jaar vastleggen?"

Bruyneel streng voor de managers

Het is Bruyneel opgevallen dat er steeds vaker problemen ontstaan bij lopende verbintenissen in het wielrennen. "Zaakwaarnemers en managers zijn als haaien, ze draaien om de renners heen", is zijn mening. Daarom houdt het volgens hem voor de ploegen ook geen steek om de renners een contract aan te bieden voor meer dan enkele seizoenen.

Over de sportieve actualiteit heeft Bruyneel wat Ayuso betreft overigens ook een heldere mening. Ayuso won een paar dagen geleden nog een etappe, maar heeft zoveel tijdsverlies geleden dat hij in het klassement geen rol meer kan spelen. "Ik hoop dat UAE hem nu in een helpersrol zet", vindt Bruyneel het welletjes met de eigen ambities van de Spanjaard.

Kan Ayuso goede ploegmaat zijn voor Almeida?

João Almeida maakt immers wel nog kans om Jonas Vingegaard te verslaan in de strijd om de eindzege. Er bestaan al langer twijfels over of Ayuso het wel in zich heeft om een goede ploegmaat te zijn. Ook Bruyneel uitte die twijfels eerder in deze Vuelta al. 

