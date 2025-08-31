De strijd én het sportmanship tussen Van der Poel en rivaal geprezen: "Het is heel dankbaar voor Mathieu"

Voor hij naar Les Gets ging voor de mountainbikewedstrijd, deed Mathieu van der Poel mee aan de Renewi Tour. Daar werd het een intense rivalenstrijd met Arnaud De Lie.

Zij vochten er enkele intense duels uit, zowel in Geraardsbergen als in Leuven. Uiteindelijk moest Van der Poel zich neerleggen bij de tweede plaats in het klassement. De manier waarop hij en De Lie met elkaar omgingen, viel ook wel op. Eens een handshake, een schouderklopje of zelfs het hoofd van de ene op de schouder van de andere na de finish.

Karl Vannieuwkerke vond het een voorbeeld van echt sportmanship en uitte dit ook tijdens de VRT-uitzending van de Muur Classic Geraardsbergen. Bert De Backer was het volmondig met hem eens. "Dat is het juiste woord." Van der Poel gaat altijd wel heel respectvol om met zijn tegenstanders en dat was met De Lie dus ook zo.



Van der Poel in Renewi Tour om te verbeteren

De Backer dacht trouwens dat Van der Poel heel blij was dat De Lie op de startslijst stond in de Renewi Tour. "Mathieu van der Poel wou wel die ronde winnen, maar kwam ook naar hier om beter te worden. Dan is het heel dankbaar dat je iemand als Arnaud De Lie hebt die je tot het uiterste drijft." VDP ziet dat dus wellicht als iets positief.

Net als Vannieuwkerke was ook De Backer onder de indruk van de respectvolle gebaren voorbij de meet. De analist vindt het een goede les voor alle jongeren die dromen van een succesvolle carrière. "Dat is ook wat ik aan mijn zoon probeer mee te geven. Na de meet moet je je concurrenten dankbaar zijn voor de mooie strijd die je hebt kunnen leveren."

Van der Poel door tegenstanders op hoger niveau

Dit past helemaal bij de gedachte dat sterke tegenstanders ook je eigen niveau naar omhoog tillen. Dat is in de loopbaan van Mathieu van der Poel sowieso al gebleken. Daarnaast is het ook maar juist dat er zo met elkaar wordt omgegaan.