De wielerprestatie van het jaar? "Ze hebben heel snel moeten rijden om Mathieu van der Poel af te houden"

Er zijn nu al veel kandidaten voor de wielerprestatie van het jaar. Mathieu van der Poel is een flinke kanshebber met zijn grote zeges in het voorjaar. Het straffe is dat zelfs Van der Poel geklopt kan worden.

Wie dat kan, moet misschien wel helemaal bovenaan geplaatst worden in het rijtje met knappe wielerprestaties. Ook al is het iets dat mogelijk wat meer onder de radar blijft, in vergelijking met demonstraties in de Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Dat waren lang niet de enige koersen waarin Van der Poel op een gegeven moment ontketend was.

Dat gebeurde ook in de Tourrit van en naar Toulouse. Van der Poel had renners als Van Aert en Simmons afgeschud en ging er alleen vandoor. De weg naar een Tourritzege leek geopend, maar Van der Poel geraakte maar niet bij twee vroege vluchters die nog altijd de kop van de koers uitmaakten. Dat waren Abrahamsen en Schmid.



Lof voor Abrahamsen en Schmid

De uitkomst van die elfde Touretappe werd onlangs ook nog besproken tijdens de VRT-uitzending van de Muur Classic Geraardsbergen. Bert De Backer was vol lof over de inspanningen die Abrahamsen en Schmid die dag leverden. "Zij hebben met hun tweeën een heel snelle finale moeten rijden om Mathieu van der Poel af te houden."

Zeg dat wel. Op papier zou je verwachten dat Van der Poel nog de sprong naar die twee zou maken en zelfs nog erop en erover zou gaan. Dat gebeurde niet: Van der Poel strandde op zeven seconden. Karl Vannieuwkerke riep op dat het misschien wel in het voordeel van Abrahamsen werkte dat Van der Poel druk bleef zetten van achteruit.

Sterke periode van Abrahamsen

Zo moest Schmid ook blijven meewerken en was er vooraan sowieso geen ruimte om te aarzelen of naar elkaar te kijken? "Ja", knikte De Backer bevestigend. Voor Abrahamsen, die won, was dit het begin van een ijzersterke periode.