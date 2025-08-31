Koers en golf gaan samen voor Mathieu: "Zijn vriendin zei dat hij niet moe wordt, Van der Poel is bijzonder mens"

Mathieu van der Poel weet de koers te combineren met andere activiteiten die hij leuk vindt, zoals golf. Soms zelfs op dezelfde dag.

De laatste wegkoers waar Van der Poel aan deelnam, was de Renewi Tour. Hij won toen de derde etappe met aankomst in Geraardsbergen en eindigde tweede in het klassement. Enkele uren na afloop van de slotrit naar van en naar Leuven stond Van der Poel diezelfde dag nog op de golfbaan. Toch wel een behoorlijk frappant verhaal.

Het haalde eerder in de Vuelta zelfs de Eurosport-uitzending. Tijdens de derde Vuelta-rit werd besproken hoe Van der Poel dus kan koersen en golfen op dezelfde dag. "Zijn vriendin heeft ook gezegd dat hij niet moe wordt, dacht ik. Mathieu van der Poel is een bijzonder mens. Wat een energie", heeft Karsten Kroon niets dan lof voor zijn landgenoot.



Lees ook... Mathieu van der Poel rakelt een niet al te beste herinnering weer op

Voor Van der Poel net ontspanning

Kroon kan het duidelijk zelf moeilijk inbeelden om met zoveel energie constant aan sport te blijven doen, zelfs buiten het wielrennen om. Voor de buitenwereld komt het misschien over als een extra inspanning, maar voor Van der Poel zelf is het misschien pure ontspanning. Dan kan hem dit juist ook helpen bij de uitbouw van zijn wielercarrière.

Dat is ook de piste die Karsten Kroon bewandelt in zijn gedachtegang. "Ik denk dat Mathieu van der Poel echt ontspannen wordt van op die golfbaan te staan en dat echt nodig heeft." De ex-renner vindt dus ook niet dat iemand Van der Poel moet zeggen om het anders aan te pakken. "Laat hem lekker doen, joh", is de oproep van Kroon.

Schuilt er ambitieuze golfer in Van der Poel?

Er is al wel eens gespeculeerd of Mathieu van der Poel ook bepaalde ambities zou hebben in het golfen. Misschien komen we daar wel achter na zijn wielercarrière en we duimen natuurlijk dat die zo lang mogelijk zou duren.