Lefevere klapt uit de biecht: waarom hij Van Aert nooit voorstel deed en hoe broers Roodhooft Merlier goedkoop strikten

Foto: © photonews

Er is een duidelijke reden waarom Wout van Aert nooit in de ploeg van Patrick Lefevere heeft gereden. Dat is aan bod gekomen bij een betoog van Lefevere over Tim Merlier.

In Derailleur, de podcast van Pickx Sports, beantwoordt Patrick Lefevere de vraag of hij gedacht had dat Merlier het zo ver zou schoppen. "Het is pretentieus om te zeggen, maar dat is wel de reden waarom ik hem genomen heb. Ik ken hem al lang. Op een bepaald moment reed hij met een zwarte trui, hé. Hij had geen ploeg meer. Dat was omdat hij zijn broer wou meenemen."

Tim Merlier ging dan eerst naar Alpecin-Deceuninck. "De broers Roodhooft hebben hem - en je kunt het hen niet kwalijk nemen - voor een prijsje vastgelegd. Hij had al snel spijt dat hij voor zo weinig getekend had en is bij mij op het bureel geweest. Ik heb gezegd: "Tim, luister, ik maak met niemand meer ruzie. Ik heb dat één keer gedaan voor Frank Vandenbroucke, dat ga ik nooit meer doen.""

Lees ook... Trainer Lipowitz geeft al zijn goedkeuring: is 'de nieuwe Wout van Aert' straks een ploegmaat van Remco Evenepoel?

Van Aert naar Visma in plaats van Quick-Step

"Dit is ook één van de redenen waarom ik Wout van Aert geen voorstel heb gedaan", haalt Lefevere nog eens aan. Het is geen verhaal dat onbekend is in wielermiddens: Lefevere heeft in het verleden ook al laten blijken dat hij niet graag tussenkwam bij lopende contracten. Van Aert ging van bij het team van Nick Nuyens uiteindelijk naar wat nu Visma-Lease a Bike is.

Lefevere zet zijn verhaal over Merlier vervolgens verder. "Ik heb gezegd: "Koop uw contract af en you're mine". Dat heeft hij nooit durven doen, hij is een heel brave jongen. Had ik verwacht dat hij zo goed ging rijden? Ja. Had ik verwacht dat hij de beste sprinter ter wereld ging zijn? Neen. Wel had ik gedacht dat hij veel ging winnen", aldus Lefevere.

Merlier zou meer winnen met lead-out van Milan

Merlier doet het dan nog allemaal met vooral Bert Van Lerberghe als lead-out, iemand in wij hij heel veel vertrouwen heeft. Bij Lidl-Trek zetten ze telkens een heuse trein op de rails. "Geef hem de lead-out van Milan en hij wint nog veel meer."

