Lefevere weet waar Evenepoel zich echt geen illusies over moet maken: "De Belgische staat moet hem dankbaar zijn"

Patrick Lefevere wil Remco Evenepoel toch één zaak meegeven: hij moet niet denken dat hij aan mediabelangstelling moet ontsnappen door naar Red Bull te gaan. Een gevolg van het feit dat hij samen met Oumi in België blijft wonen.

In Derailleur, de podcast van Pickx Sports, verduidelijkt Lefevere de interactie tussen hen beiden in de nasleep van Remco's transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe. "Ik heb nu al een tijdje geen contact meer met hem gehad. Meestal verloopt het via WhatsApp. Hij heeft gezegd: "Als de storm een beetje gaan liggen is, spreken we wel eens af.""

Evenepoel verbleef recent nog in Livigno. "Ik ga niet naar Livigno rijden om hem eens te zien", lacht Lefevere. "Ik hoor hem nog wel, net als zijn mama af en toe." Als Remco het zelf over een storm heeft waar hij is in beland, dan zal dit alles toch wel een indruk op hem hebben gemaakt. "Zo'n zaak laat niemand onberoerd", aldus Lefevere.



Transferzaak zorgt voor veel stress

"Het brengt toch wat stress met zich mee. Ik zie nu ook bij bepaalde renners, die ook bezig zijn met zo'n zaak, dat ze plots niet meer zo goed rijden. Ook bij voetbaltransfers zie je dat zoiets een impact heeft op zijn leven en zijn omgeving." Nu die transfer is afgerond, betekent dat niet dat de verwachtingen van de media zullen dalen, oppert Lefevere.

"De media zal blijven. Waar Remco is, is de media. Hij blijft in Schepdaal wonen. Dat kleine kringetje rondom zich gaat hij niet verlaten." Dan heeft Lefevere het over Oumi en de ouders en schoonouders van Remco. Een verhuis zit er dus niet meteen aan te komen. Evenepoel heeft ook wel een eigendom in Calpe, waar hij veel traint.

Kwinkslag Lefevere over belastingen Evenepoel

"Als je echt voor een breuk gaat, dan moet je naar Andorra of Monaco, wat hem wat minder ligt. Voorlopig lukt het hem zonder zo'n verhuis. De Belgische staat moet hem dankbaar zijn, hij betaalt hier belastingen", lacht Lefevere nog.