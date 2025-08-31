Mathieu van der Poel bevestigt aangekondigde plannen en legt nog eens uit waarom het zo belangrijk is

Mathieu van der Poel houdt vast aan de door zichzelf eerder aangekondigde plannen. Dat houdt in dat hij zeker op tijd zal afreizen naar Zwitserland, waar binnenkort het WK mountainbike doorgaat.

Van der Poel rijdt de Wereldbekerwedstrijd in Les Gets en doet vanuit Frankrijk in een video op de Facebookpagina van Alpecin-Deceuninck zijn plannen uit de doeken. "Na deze race spendeer ik een paar dagen thuis en dan ga ik vrij snel naar Crans-Montana. Zo heb ik meer tijd om mij daar aan te passen", is zijn redenering.

Van der Poel had eerder reeds aangekondigd dat hij om deze reden behoorlijk vroeg naar het WK zou afreizen. Hij houdt niet alleen aan die plannen vast, hij is ook rotsvast overtuigd van de noodzaak hiervan. "Crans- Montana ligt nog iets hoger dan Les Gets. Ik zal zeker tijd nodig hebben om aan te passen en ik zal toch enkele keren over het parcours moeten rijden eer ik mij comfortabel voel."



Geen overbodige luxe voor Van der Poel

Het is toch wel belangrijk dat Van der Poel zich op de mountainbike en op het WK-parcours comfortabel voelt. De vroege trip naar Crans-Montana is dus zeker geen overbodige luxe. Mathieu van der Poel wil daar immers een gooi doen naar de wereldtitel, al beweerde hij onlangs dat de kans klein is dat hij die ook effectief zal binnenhalen.

"Voor het overige probeer ik gezond te blijven en enkele inspanningen te doen", verkondigt Van der Poel. Zijn voorbereiding betrof ook een wegwedstrijd, met zijn tweede plaats in de Renewi Tour. In diezelfde rittenkoers wist hij wel de etappe naar Geraardsbergen te winnen. Dit terrein blijft hem dus liggen als gegoten, is nog maar eens gebleken.

Van der Poel wil naar beste vorm toegroeien

"Na de Renewi Tour en twee weken training in aanloop naar Les Gets geraak ik hopelijk in de best mogelijke vorm voor het WK", benadrukt Van der Poel dat de focus nu echt wel op de mountainbike ligt. Hopelijk voor hem hebben zijn plannen effect.