Realistisch, spontaan en eerlijk: Mathieu van der Poel laat blijken dat valpartijen op de mountainbike in zijn hoofd zitten

Het is altijd mooi als een sporter zich spontaan en eerlijk opstelt. Dat doet Mathieu van der Poel nu ook over de valpartijen op de mountainbike.

Van der Poel doet vandaag mee aan de Wereldbeker mountainbike in Les Gets. In een video op de Facebookpagina van Alpecin-Deceuninck geeft hij zijn indrukken ter plekke weer. "Ik ben woensdag gearriveerd. Ik heb ook al op het parcours gereden, om het gevoel op de mountainbike zo wat terug te krijgen. Zoals altijd is het leuk om terug te zijn."

De laatste keer dat Van der Poel in Les Gets was, dateert van 2019. "Het parcours is vergelijkbaar met dat van vroeger. Er zijn een paar veranderingen doorgevoerd, maar ik hou er wel van. Het is altijd zwaar. Je rijdt niet echt op hoogte, maar het kruipt toch in de benen. Toen ik hier de shorttrack won, had ik het tijdens de race dan weer moeilijker, tijdens mijn voorbereiding op het WK."



Van der Poel wil deze keer op de fiets blijven

Ook deze keer loopt zijn weg naar het WK richting Les Gets. "Het is een parcours dat ik heel graag heb en er is altijd belangstelling van het publiek. Ik kijk er naar uit. Mijn grootste ambitie is om op de fiets te blijven voor de verandering", lacht Van der Poel, met een knipoog naar zijn valpartijen bij zijn laatste optredens in het mountainbiken.

Dat toont aan dat het toch wel in het hoofd speelt. Het is niet alleen handig om valpartijen te vermijden, het zou hem ook enorm helpen om nog eens een grote mountainbikewedstrijd te kunnen afwerken. "Het belangrijkste is om de race uit te rijden. Het zou nuttig zijn om een volledige race in de benen te hebben voor het WK binnen twee weken."

Van der Poel realistisch over Les Gets

Van der Poel maakt zich geen illusies. "Ik weet dat ik nu nog niet op het niveau zal zijn dat ik op het WK nodig zal hebben. Dat is oké. Ik probeer gewoon weer een goed gevoel te krijgen en naar huis te keren met positieve dingen."