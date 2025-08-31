Trainer Lipowitz geeft al zijn goedkeuring: is 'de nieuwe Wout van Aert' straks een ploegmaat van Remco Evenepoel?

Jonge talenten worden vaak vergeleken met grote namen. Zo is het zoeken naar 'de nieuwe Van Aert' of 'de nieuwe Evenepoel'.

Andreas Maier, een fan van Red Bull-BORA-hansgrohe, laat er op X geen twijfel over bestaan. "Geloof me maar: deze kerel is de nieuwe Wout van Aert", schrijft hij bij een foto van Callum Thornley. De 22-jarige Thornley rijdt nu nog bij de Rookies van Red Bull, maar zet volgend jaar de stap naar het WorldTour-team. Hij wordt dus een ploegmaat van Evenepoel.

"Hij kan alles, of het nu tijdrijden, sprinten of klimmen is", voorspelt Maier Thornley een grote toekomst binnen enkele jaren. Dit standpunt bracht op sociale media een hele discussie teweeg. "Hij is deze week slechts één keer voor Seixas geëindigd", is een ander account minder overtuigd, verwijzend naar de prestaties in de Ronde van de Toekomst.



Groot Red Bull-talent is een allrounder

Seixas is bovendien vier jaar ouder dan Thornley, maar hij is dan ook een klassementsrenner. De Brit heeft dus meer een allround profiel. "Ik zou zo ver niet gaan om hem de nieuwe Van Aert te noemen, maar zijn allround kwaliteiten spreken voor zich", laat een andere BORA-sympathisant optekenen. Hij houdt dus nog een slag om de arm.

Opvallend: John Wakefield, de trainer van Florian Lipowitz, heeft gereageerd op de inschatting van Maier over Thornley. "Ik mag deze post wel, dat gebeurt niet al te vaak op X." Het heeft in elk geval de aandacht van de Red Bull-ploeg gewekt. Er zijn echter ook andere stemmen die dan eerder geloven in het potentieel van Matthew Brennan.

Indrukwekkend debuutjaar Brennan

"Brennan is al die renner. Hij is twee jaar jonger en heeft dit jaar overwinningen behaald op alle terreinen", stipt een in Spanje wonende wielerfan aan. De Brit van Visma-Lease a Bike heeft in zijn debuutjaar alleszins veel indruk gemaakt.