Trainer Lipowitz geeft al zijn goedkeuring: is 'de nieuwe Wout van Aert' straks een ploegmaat van Remco Evenepoel?

Trainer Lipowitz geeft al zijn goedkeuring: is 'de nieuwe Wout van Aert' straks een ploegmaat van Remco Evenepoel?

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jonge talenten worden vaak vergeleken met grote namen. Zo is het zoeken naar 'de nieuwe Van Aert' of 'de nieuwe Evenepoel'.

Andreas Maier, een fan van Red Bull-BORA-hansgrohe, laat er op X geen twijfel over bestaan. "Geloof me maar: deze kerel is de nieuwe Wout van Aert", schrijft hij bij een foto van Callum Thornley. De 22-jarige Thornley rijdt nu nog bij de Rookies van Red Bull, maar zet volgend jaar de stap naar het WorldTour-team. Hij wordt dus een ploegmaat van Evenepoel.

"Hij kan alles, of het nu tijdrijden, sprinten of klimmen is", voorspelt Maier Thornley een grote toekomst binnen enkele jaren. Dit standpunt bracht op sociale media een hele discussie teweeg. "Hij is deze week slechts één keer voor Seixas geëindigd", is een ander account minder overtuigd, verwijzend naar de prestaties in de Ronde van de Toekomst.

Lees ook... Lefevere klapt uit de biecht: waarom hij Van Aert nooit voorstel deed en hoe broers Roodhooft Merlier goedkoop strikten

Groot Red Bull-talent is een allrounder

Seixas is bovendien vier jaar ouder dan Thornley, maar hij is dan ook een klassementsrenner. De Brit heeft dus meer een allround profiel. "Ik zou zo ver niet gaan om hem de nieuwe Van Aert te noemen, maar zijn allround kwaliteiten spreken voor zich", laat een andere BORA-sympathisant optekenen. Hij houdt dus nog een slag om de arm.

Opvallend: John Wakefield, de trainer van Florian Lipowitz, heeft gereageerd op de inschatting van Maier over Thornley. "Ik mag deze post wel, dat gebeurt niet al te vaak op X." Het heeft in elk geval de aandacht van de Red Bull-ploeg gewekt. Er zijn echter ook andere stemmen die dan eerder geloven in het potentieel van Matthew Brennan.

Indrukwekkend debuutjaar Brennan

"Brennan is al die renner. Hij is twee jaar jonger en heeft dit jaar overwinningen behaald op alle terreinen", stipt een in Spanje wonende wielerfan aan. De Brit van Visma-Lease a Bike heeft in zijn debuutjaar alleszins veel indruk gemaakt. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Had Thibau Nys niet gewoon moeten passen voor de Tour de France? Hij geeft zelf het antwoord

Had Thibau Nys niet gewoon moeten passen voor de Tour de France? Hij geeft zelf het antwoord

19:00
Belgisch bondscoach Serge Pauwels krijgt vlammende kritiek: "Hij doet er zelf aan mee"

Belgisch bondscoach Serge Pauwels krijgt vlammende kritiek: "Hij doet er zelf aan mee"

18:30
Lefevere klapt uit de biecht: waarom hij Van Aert nooit voorstel deed en hoe broers Roodhooft Merlier goedkoop strikten

Lefevere klapt uit de biecht: waarom hij Van Aert nooit voorstel deed en hoe broers Roodhooft Merlier goedkoop strikten

16:30
Van der Poel kraakt pas na straffe inhaalrace en tankt moed, De Lie vloert topsprinter en Vingegaard haalt uit in Vuelta

Van der Poel kraakt pas na straffe inhaalrace en tankt moed, De Lie vloert topsprinter en Vingegaard haalt uit in Vuelta

17:33
Belgische ex-renner verwijst kritiek op absolute topper naar de prullenmand: "Het Mathieu van der Poel-gevoel"

Belgische ex-renner verwijst kritiek op absolute topper naar de prullenmand: "Het Mathieu van der Poel-gevoel"

17:00
Lefevere weet waar Evenepoel zich echt geen illusies over moet maken: "De Belgische staat moet hem dankbaar zijn"

Lefevere weet waar Evenepoel zich echt geen illusies over moet maken: "De Belgische staat moet hem dankbaar zijn"

12:00
De strijd én het sportmanship tussen Van der Poel en rivaal geprezen: "Het is heel dankbaar voor Mathieu"

De strijd én het sportmanship tussen Van der Poel en rivaal geprezen: "Het is heel dankbaar voor Mathieu"

16:00
De wielerprestatie van het jaar? "Ze hebben heel snel moeten rijden om Mathieu van der Poel af te houden"

De wielerprestatie van het jaar? "Ze hebben heel snel moeten rijden om Mathieu van der Poel af te houden"

14:00
Thibau Nys beseft nu dat hij niet beter wist en blijft hard voor zijn eigen Tour de France

Thibau Nys beseft nu dat hij niet beter wist en blijft hard voor zijn eigen Tour de France

13:30
Mathieu van der Poel rakelt een niet al te beste herinnering weer op

Mathieu van der Poel rakelt een niet al te beste herinnering weer op

13:00
Koers en golf gaan samen voor Mathieu: "Zijn vriendin zei dat hij niet moe wordt, Van der Poel is bijzonder mens"

Koers en golf gaan samen voor Mathieu: "Zijn vriendin zei dat hij niet moe wordt, Van der Poel is bijzonder mens"

12:30
Mathieu van der Poel bevestigt aangekondigde plannen en legt nog eens uit waarom het zo belangrijk is

Mathieu van der Poel bevestigt aangekondigde plannen en legt nog eens uit waarom het zo belangrijk is

11:00
Dirk De Wolf heeft waarschuwing in huis voor Jasper Philipsen: "Versla Mathieu van der Poel maar eens in Roubaix"

Dirk De Wolf heeft waarschuwing in huis voor Jasper Philipsen: "Versla Mathieu van der Poel maar eens in Roubaix"

10:00
Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) stuurt boodschap de wereld in waar wielerfans niet vrolijk van zullen worden

Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) stuurt boodschap de wereld in waar wielerfans niet vrolijk van zullen worden

09:00
Bruyneel maakt zich druk en begrijpt tendens in wielerwereld niet: "Zaakwaarnemers en managers zijn als haaien"

Bruyneel maakt zich druk en begrijpt tendens in wielerwereld niet: "Zaakwaarnemers en managers zijn als haaien"

08:30
Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet"

Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet"

08:00
1
Realistisch, spontaan en eerlijk: Mathieu van der Poel laat blijken dat valpartijen op de mountainbike in zijn hoofd zitten

Realistisch, spontaan en eerlijk: Mathieu van der Poel laat blijken dat valpartijen op de mountainbike in zijn hoofd zitten

07:30
Patrick Lefevere spreekt over WK in Rwanda: "Het is een dictator, maar ..."

Patrick Lefevere spreekt over WK in Rwanda: "Het is een dictator, maar ..."

07:00
Serge Pauwels windt er geen doekjes omheen: "Hij zou top-10 rijden op de Mont Ventoux in de Tour"

Serge Pauwels windt er geen doekjes omheen: "Hij zou top-10 rijden op de Mont Ventoux in de Tour"

21:30
Na afhaken Van Aert: Visma-Lease a Bike onthult plannen met "ietwat ongewoon trio"

Na afhaken Van Aert: Visma-Lease a Bike onthult plannen met "ietwat ongewoon trio"

30/08
Welke toppers komen dit jaar naar Wetteren voor alom geprezen Dernycriterium? "Straffer dan Wiggins, wacht maar af"

Welke toppers komen dit jaar naar Wetteren voor alom geprezen Dernycriterium? "Straffer dan Wiggins, wacht maar af"

20:30
Heel mooie actie van Elia Viviani om onheil te voorkomen: "Niet hoe ik koersen wil winnen"

Heel mooie actie van Elia Viviani om onheil te voorkomen: "Niet hoe ik koersen wil winnen"

20:00
Zoals Evenepoel? Patrick Lefevere spreekt over vergelijking met nieuw goudhaantje

Zoals Evenepoel? Patrick Lefevere spreekt over vergelijking met nieuw goudhaantje

30/08
Virus in het Vuelta-peloton? Nu al tiende en elfde opgave vanwege ziekte!

Virus in het Vuelta-peloton? Nu al tiende en elfde opgave vanwege ziekte!

30/08
Jasper Philipsen reageert na vijftiende(!) zege in een grote ronde

Jasper Philipsen reageert na vijftiende(!) zege in een grote ronde

30/08
Door een ultiem klein gaatje: nieuwe Belgische ritzege in Vuelta

Door een ultiem klein gaatje: nieuwe Belgische ritzege in Vuelta

30/08
Titelverdedigster rondt Nederlands onderonsje alweer winnend af

Titelverdedigster rondt Nederlands onderonsje alweer winnend af

30/08
Arnaud De Lie geeft het eerlijk toe

Arnaud De Lie geeft het eerlijk toe

30/08
De mooie mens achter de manager Patrick Lefevere: "Dat doe je zelfs met een hond niet"

De mooie mens achter de manager Patrick Lefevere: "Dat doe je zelfs met een hond niet"

30/08
Dubbel goud voor Belg levert emotioneel momentje op

Dubbel goud voor Belg levert emotioneel momentje op

30/08
'Verlost van Pogacar? Ayuso dicht bij transfer naar topteam'

'Verlost van Pogacar? Ayuso dicht bij transfer naar topteam'

30/08
Toptalent Seixas klopt Widar, maar doet opmerkelijke uitspraken over zijn vorm

Toptalent Seixas klopt Widar, maar doet opmerkelijke uitspraken over zijn vorm

30/08
Fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty: Arnaud De Lie geeft zijn ongezouten mening

Fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty: Arnaud De Lie geeft zijn ongezouten mening

30/08
Waarom Lefevere zweeg bij transfer Evenepoel: "Bakala stuurde me een berichtje"

Waarom Lefevere zweeg bij transfer Evenepoel: "Bakala stuurde me een berichtje"

30/08
Exitclausule in contract Widar: sportief manager Lotto helder over mogelijke transfer

Exitclausule in contract Widar: sportief manager Lotto helder over mogelijke transfer

30/08
Een been vs twee benen: Vromant uit frustraties over eeuwige rivaal Léauté

Een been vs twee benen: Vromant uit frustraties over eeuwige rivaal Léauté

30/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Patrick Lefevere Jasper Philipsen Jarno Widar Arnaud De Lie Juan Ayuso Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Wout Van Aert Serge Pauwels Johan Bruyneel Elia Viviani Tadej Pogacar Bert De Backer Fabio Jakobsen Tim Merlier Christoph Roodhooft Chris Froome Pauline Ferrand-Prévot Tim Carswell

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved